2026經濟關鍵字票選今截止 四大會計師事務所選這些字

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，投票時間倒數計時，只到5日中午12時止，猜中票選第一名的候選字，將有機會抽到市價29,900元的iPhone 17，請民眾把握時間踴躍投票。

勤業眾信總裁柯志賢選「勢」，「勢」象徵趨勢與動能，是企業在全球局勢不確定以及新興科技、綠色永續與數位轉型浪潮下，掌握成長方向與市場機會的關鍵。企業領導者需具備識勢的洞察力與造勢的執行力，以科技為核心驅動力，並順勢而動，乘勢而起，創造差異化優勢，突圍而出。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠選「鼎」，他表示，在資訊爆炸及真假難分的時代，每個人都要學習如何選擇，如何決策，而「鼎」不僅象徵著權威和穩固，同時也代表著突破與創新。在傳統中國文化中，鼎不僅是象徵穩定的器物，還代表著一種技術突破與智慧的結晶。選擇「鼎」意味著，我們在面對複雜信息時，不僅需要堅守穩如泰山的原則，還需要勇於創新、追求進步。在社會及國家之間對立的情況下，想要安身立命，不僅要具備如鼎一般的穩重與智慧，以及明辨是非、查明事理的能力，還要能夠突破常規、迎接新的挑戰。這種突破創新的能力，使得我們能在瞬息萬變的環境中，找到嶄新的道路和解決方案。因此，在這個時代，「鼎」的重要性在於其象徵的穩定性、權威性，以及代表的創新精神，是培養智慧和判斷力非常重要的因素。

KPMG台灣所主席陳俊光選「智」，受惠於AI人工「智」慧應用需求強勁，帶動全球經濟持續成長，有望一路延續至2026年。顯而易見的是，AI正以超乎想像的速度演進，超越人類「智」慧的AI系統將在不久的未來誕生，迎來超級「智」能時代。企業不只正經歷一場顛覆性科技的深層轉型，更從中培養出駕馭「智」慧的核心競爭力，掌握謀略布局的靈活應變之。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳選「騰」，明年就是馬年，希望台灣的經濟如同台積電的股價一樣節節高升、飛黃騰達，帶動全民信心與產業動能，一起奔向更加繁榮的未來。