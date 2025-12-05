意法宣布12日舉辦 ST Taiwan Techday 聚焦四大主題

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠意法半導體公布，將於 12 月 12 日在台北文創舉辦第二屆 ST Taiwan Techday。該活動今年會以「科技始之於你（Technology Starts with You）」為主題，展現該公司技術如何串連人、系統與智慧，並以半導體推動更智慧、更永續的未來。

意法指出，AI 運算、電動化移動、永續能源管理與邊緣智慧正快速重塑全球科技版圖。身為全球IDM廠，該公司憑藉深厚的製造與設計能力，不僅回應市場變化，更以前瞻性投入推動技術演進，包括 SiC MOSFET、GaN 功率元件、eSIM、NFC 等可信任安全技術，以及支撐次世代系統的先進處理與感測平台

同時，意法提到，今年上述活動聚焦四大主題，智慧移動領域將展示完整的車用產品組合，包括支援乙太網路環形架構與AI區域控制的Stellar MCU平台、最新四頻車用GNSS晶片組、車內影像與 MEMS感測技術，以及在SiC功率元件上的領導地位，提供新世代電動車架構所需的效率與可靠度。

而在電源與能源領域，生成式AI帶動資料中心對高功率、高效率電力架構的需求持續攀升，意法展示其在先進電源技術上的布局，包括SiC與GaN元件於高電壓、高功率密度電力轉換的應用，凸顯在支援AI伺服器世代的關鍵角色。雲端連網與自主裝置主題將呈現意法在邊緣運算與可信任連線的最新發展，包括具備AI加速能力的STM32N6與STM32MP2平台、AI 手勢辨識機械手、人型機器人雙馬達FOC驅動、ToF深度感測與智慧感知等應用。

ST 與六大代理商也將展示跨AI伺服器電力、智慧建築能源管理、工廠自動化及機器人領域的系統級整合方案。

AI 平台 半導體

相關新聞

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

