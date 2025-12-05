意法宣布12日舉辦 ST Taiwan Techday 聚焦四大主題

晶片大廠意法半導體公布，將於 12 月 12 日在台北文創舉辦第二屆 ST Taiwan Techday。該活動今年會以「科技始之於你（Technology Starts with You）」為主題，展現該公司技術如何串連人、系統與智慧，並以半導體推動更智慧、更永續的未來。

意法指出，AI 運算、電動化移動、永續能源管理與邊緣智慧正快速重塑全球科技版圖。身為全球IDM廠，該公司憑藉深厚的製造與設計能力，不僅回應市場變化，更以前瞻性投入推動技術演進，包括 SiC MOSFET、GaN 功率元件、eSIM、NFC 等可信任安全技術，以及支撐次世代系統的先進處理與感測平台。

同時，意法提到，今年上述活動聚焦四大主題，智慧移動領域將展示完整的車用產品組合，包括支援乙太網路環形架構與AI區域控制的Stellar MCU平台、最新四頻車用GNSS晶片組、車內影像與 MEMS感測技術，以及在SiC功率元件上的領導地位，提供新世代電動車架構所需的效率與可靠度。

而在電源與能源領域，生成式AI帶動資料中心對高功率、高效率電力架構的需求持續攀升，意法展示其在先進電源技術上的布局，包括SiC與GaN元件於高電壓、高功率密度電力轉換的應用，凸顯在支援AI伺服器世代的關鍵角色。雲端連網與自主裝置主題將呈現意法在邊緣運算與可信任連線的最新發展，包括具備AI加速能力的STM32N6與STM32MP2平台、AI 手勢辨識機械手、人型機器人雙馬達FOC驅動、ToF深度感測與智慧感知等應用。

ST 與六大代理商也將展示跨AI伺服器電力、智慧建築能源管理、工廠自動化及機器人領域的系統級整合方案。