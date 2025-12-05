新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

事實上，早在十年前，政府就已經發現台灣產業逐漸往半導體傾斜，蔡英文時代的國科會主委吳政忠就已提出「晶創台灣方案」，這項方案的核心內涵之一，在於將半導體晶圓製造研發能量，逐漸移往ＩＣ晶片設計，當台灣ＩＣ設計量能愈強，愈有機會為台灣百工百業設計出合適的晶片，帶動零售、百貨、醫療、紡織、鋼鐵、石化等產業進行數位轉型。當各個產業逐步強盛，也能夠扭轉台灣產業過分往半導體產業傾斜的問題。

只不過，這個方案還在推動中，就遇到川普對等關稅逆風。

產業普遍認為，台灣產業一定會面臨一定程度的產業空洞期，因電子大廠一定會從台灣本土挑選訓練有素的人才赴美協助設廠；與此同時，供應鏈也會開始考慮，是不是跟著大廠去美國發展，擴展國際布局。台灣電子產業赴美，不是單單幾個大廠赴美，而是一整串生態鏈全部一起走向美國，產業空洞化勢必會發生。

這段「空洞期間」並不是不能縮減，因台灣政府早就有相關計畫。但當初制定「晶創台灣方案」這份計畫時，並未預料到川普的變數來得這麼快。如果這份計畫能夠重新調整並加快腳步，將半導體的能量快速開枝散葉，甚至帶動台灣百工百業迅速轉型，台灣產業結構有望逐步扭轉，也能夠縮短產業空洞化的陣痛期。

「天下武功，唯快不破」，賴政府能否重新審視、加速調整台灣本土產業政策，也將左右台灣未來的經濟發展及國際競爭力。