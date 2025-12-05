台灣醫療科技展登場 中科10家廠商共創智慧健康時代

「2025台灣醫療科技展」4日在台北南港展覽館一館盛大登場，國內三大科學園區以「科學園區智慧生醫 創新匯聚」為主題，設立「科學園區主題館」，展示最新醫療科技、創新解決方案，以及未來健康照護的前瞻視野。

中科管理局整合5家執行「中科精準健康產業跨域推升計畫」的企業，並攜手3家生醫輔導平台廠商共同參展，展現跨域合作成果外，藥華醫藥（6446）、長聖生技等園區企業，也將展現其在精準醫療領域的創新突破，積極搶攻健康產業新商機，並布局國際市場。

在全球人工智慧科技不斷推展，加速醫療智慧化趨勢下，本次中科展區呈現多項領先技術與創新產品，涵蓋皮膚感測晶片、智慧影像辨識系統、數位分析，以及次世代基因定序（NGS）等，展現未來醫療的無限可能。

達運精密開發「仿生器官晶片平台」可培養皮膚組織並具備即時監測功能，未來可協助藥廠與研究單位快速驗證藥效、安全性與毒理，提供穩定且可重複驗證的實驗結果，並作為符合國際法規趨勢的動物實驗替代方案。

合盈光電整合光學、機構、電子的專業技術研發EZcaring PX，專為肌少症與老年衰弱的檢測需求設計，結合影像辨識與AI演算法，快速進行多面向健康評估，協助早期發現潛在的風險，並提供專業人員制定個人化照護或復健計畫的依據。

瑞基海洋開發自動化NGS建庫系統SATLite，專為樣本量不多但應用頻繁的實驗室設計，一鍵完成從樣本處理到文庫製備，大幅縮短檢測流程，適合臨床及公衛場域導入應用。

台灣骨王運用AR擴增實境智慧手術眼鏡，開發沉浸式3D可視覺化術前規劃軟體，適用於骨科脊椎椎根弓釘植釘及骨創傷植入物，協助醫師更直覺判斷手術位置。

彰化基督教醫院與旭東機械共同開發「智慧螢光檢測系統」，結合了螢光檢測與邊緣運算技術，透過高效影像處理與數據分析，即時回饋洗手清潔效果，協助醫療機構強化手部衛生落實程度，降低感染風險。

此外，中科管理局積極推動生醫輔導平台，協助廠商突破產品開發瓶頸，加速創新成果落地，包括興友科技「便攜式體組成分析儀」、瑩芳「幽門曲狀桿菌尿素酶測試組」及瑞息好孕「非侵入式胚胎粒線體功能量測系統」，皆展現臨床概念轉化為實用技術的成效，並強化新創公司跨領域合作能量。

興友科技更在平台的輔導下，以生物電阻抗分析BIA技術，開發多頻、多肢段體組成量測設備，並獲准進駐中科虎尾園區設立分公司，未來將與園區的骨科醫材及智慧穿戴業者深化合作，共同推動中部精準健康產業鏈整合。

中科管理局長許茂新表示，中科管理局以「產學研醫」跨域協作為核心，積極促成創新應用落地，串聯醫療機構、學術單位與產業資源，全面加速精準健康在疾病預防、精準診斷、臨床治療及再生醫學等領域的實際應用，亦引領免疫治療等新興技術發展。