美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

聯合報／ 記者陳熙文周佑政黃婉婷鄭媁林銘翰、編譯黃淑玲／綜合報導
台美貿易談判過程中，台積電的投資和動向備受外界關注，圖為台積電生產作業狀況。 圖／台積電提供
台美貿易談判過程中，台積電的投資和動向備受外界關注，圖為台積電生產作業狀況。 圖／台積電提供

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

針對美台貿易談判，盧特尼克接受ＣＮＢＣ訪談說：「我們還在進行磋商。政府目標是將半導體製造業帶回美國。」盧特尼克九月曾表示，他希望美國消費的半導體百分之四十至五十能在美國生產。

至於台灣對美投資規模，盧特尼克暗示可望超過三千億美元。他說，「台積電宣布將在亞利桑那追加投資一千億美元，總規模將達一六五○億美元。美光投資更多，德州儀器投資也更多。所以我們算一算，（台灣）應該在美國投資三千億美元。我認為，當我們與台灣達成協議時，這個數字會更大」。盧特尼克沒有說明，台積電投資計畫是否已計入美方希望的投資總額中。

對協議是否包括由台灣訓練美國勞工生產先進半導體，盧特尼克稱談判仍在進行中，不願多談，但他表示：「當然他們（台灣）會訓練美國勞工。最終目標是將供應鏈轉移到美國。在美國生產半導體及藥品，訓練美國人從事這些工作。讓整個供應鏈都留在美國。這就是我們的目的。」

賴清德總統三日在紐約時報「交易錄峰會」活動中表示，台灣支持美國總統川普的美國再工業化目標，包括努力提升半導體產能。不過，實現這樣的目標，美國勢將減少對台灣這一關鍵晶片來源的依賴。計畫要有成果的話，台灣企業需要得到一些保證。

賴總統說，「我們理解川普總統的急迫感。這個百分之四十至百分之五十目標能否實現，不僅取決於台灣的支持，也取決於美國政府在土地取得、水電供應、勞動力和人才培養以及投資激勵方面的推動能力」。

賴總統表示，台灣希望與美國的關稅談判有助於減少美國貿易逆差，深化雙邊經濟合作，進一步讓台灣產業與美國經濟更深度整合。

美最新說法打臉楊珍妮

盧特尼克的談話等於證實路透先前對台美關稅談判報導，指台灣將加碼投資美國及協助訓練美國晶片工程人才。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮一日曾於立法院表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。盧特尼克最新說法被認為是「打臉」楊珍妮。

行政院發言人李慧芝表示，楊珍妮已說明，目前台美磋商中雙方未對此交換意見；不過，企業到美國生產營運，若在當地訓練勞工，也是很自然的事。

關稅 川普

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體,讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出,盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構,他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地,促進世界繁榮進步。

