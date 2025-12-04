台積電大軍挺進鳳凰城 美媒曝當地這個讓他們大喊便宜

在台積電在美國亞利桑那州興建生產先進電腦晶片的工廠之際，一個由台灣人組成的社群已在當地成形。這些新移民面臨夏季高溫和生活不便等挑戰，但在「住」的方面倒是感受到不小驚喜。

紐約時報報導，從台灣移民至亞利桑那州鳳凰城的家庭，通常會對憑自身財力能買到多好的房屋感到驚訝，因為這些家庭已對花大錢在台灣住狹小公寓習以為常。31歲不動產仲介蒂娜‧呂（音譯）說：「他們會說『噢，整棟房屋只賣70萬美元』，無論房屋有多小，他們還是很喜歡，而且認為很便宜。」

蒂娜‧呂在台灣出生，12歲移居美國南加州，會說華語及英語，她的客戶大多由朋友介紹。蒂娜‧呂帶領移民至當地的台灣人參觀房屋時，即使是不在市區的一般平房，社區游泳池和兒童遊樂場等設施仍讓他們感到心動。

隨著台灣人社區持續快速壯大，服務台積電員工和家屬的事業如雨後春筍般出現，例如珍奶店、律師事務所和保險機構。連鎖棒球打擊場大魯閣日前在鳳凰城東邊的梅薩（Mesa）開設分店，鼎泰豐也將在史考茲谷（Scottsdale）開設餐廳。另外，華航已開通鳳凰城直飛台北的航線，班次為每周三班。

台積電員工配偶也紛紛創業，39歲的凌小姐（音譯）日前成立製作台式午餐的So Good Kitchen，每天提供台積電工廠100多份餐點。凌小姐和丈夫最近喬遷新居，新屋空間是台北舊公寓兩倍，但價格只有一半。