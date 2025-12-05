快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黃仁勳告訴記者，即使美放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受。（路透）
黃仁勳告訴記者，即使美放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受。（路透）

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品。黃仁勳在美國國會大廈向記者表示，他拜會了川普，兩人討論到晶片出口限制議題。

黃仁勳表示，「我已多次說過，我們支持出口管制，我們應確保美國企業擁有最好的、最多的、且是最先取得的。」

此時正值川普政府官員討論是否允許對中國銷售H200。輝達是在2023年底發表這款基於輝達Hopper架構的優化升級版AI晶片，而輝達目前賣給中國的是降規版的H20晶片，賣給美國科技大廠的則是更先進Blackwell架構AI晶片。

當被問到北京方面是否會允許中國企業購買H200時，黃仁勳表示仍存在不確定性。他說：「我們不知道，我們完全沒線索。」「我們不能把降規的晶片賣給中國，他們不會接受的。」他隨後前往與具有出口管制管轄權的參議院銀行委員會進行閉門會議，並且在參與一場華盛頓智庫舉行的活動後透露，川普與其他政府官員考慮是否允許H200晶片賣給中國。

若能允許H200銷往中國，對輝達將是一項重大勝利。輝達一直遊說川普政府與國會，希望放寬晶片出口管制。

自11月大選以來，黃仁勳與川普建立了密切關係，並藉此強調美國的晶片出口限制只會有利於華為等陸企的發展。

當黃仁勳被問到他訪華盛頓的頻率時，他說：「只要川普總統希望我來，我就會來。」

輝達同日也公布最新數據，顯示其新一代AI伺服器能讓中國大陸兩款熱門模型在內的新型AI模型效能提升十倍。

這項數據發布之際，AI產業重心正從輝達長期主導的「訓練AI模型」轉向「實際對數百萬用戶的應用上」，輝達在這一領域正面臨超微、Cerebras等對手更激烈的競爭。

川普 H20 美國

延伸閱讀

AI市場版圖重塑？日經：黃仁勳示警中國大陸推動AI版一帶一路企圖心

不是晶片！黃仁勳點出AI未來發展主要瓶頸 估科技業者將這樣解決

黃仁勳上知名播客節目 親曝33年「輝達生存哲學」

年初曾遭下令解散 美國和平研究所今以川普命名

相關新聞

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。