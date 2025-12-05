黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品。黃仁勳在美國國會大廈向記者表示，他拜會了川普，兩人討論到晶片出口限制議題。

黃仁勳表示，「我已多次說過，我們支持出口管制，我們應確保美國企業擁有最好的、最多的、且是最先取得的。」

此時正值川普政府官員討論是否允許對中國銷售H200。輝達是在2023年底發表這款基於輝達Hopper架構的優化升級版AI晶片，而輝達目前賣給中國的是降規版的H20晶片，賣給美國科技大廠的則是更先進Blackwell架構AI晶片。

當被問到北京方面是否會允許中國企業購買H200時，黃仁勳表示仍存在不確定性。他說：「我們不知道，我們完全沒線索。」「我們不能把降規的晶片賣給中國，他們不會接受的。」他隨後前往與具有出口管制管轄權的參議院銀行委員會進行閉門會議，並且在參與一場華盛頓智庫舉行的活動後透露，川普與其他政府官員考慮是否允許H200晶片賣給中國。

若能允許H200銷往中國，對輝達將是一項重大勝利。輝達一直遊說川普政府與國會，希望放寬晶片出口管制。

自11月大選以來，黃仁勳與川普建立了密切關係，並藉此強調美國的晶片出口限制只會有利於華為等陸企的發展。

當黃仁勳被問到他訪華盛頓的頻率時，他說：「只要川普總統希望我來，我就會來。」

輝達同日也公布最新數據，顯示其新一代AI伺服器能讓中國大陸兩款熱門模型在內的新型AI模型效能提升十倍。

這項數據發布之際，AI產業重心正從輝達長期主導的「訓練AI模型」轉向「實際對數百萬用戶的應用上」，輝達在這一領域正面臨超微、Cerebras等對手更激烈的競爭。