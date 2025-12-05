黃仁勳談 AI 發展 關鍵是電力

輝達執行長黃仁勳表示，抑制人工智慧（AI）未來發展的將不是晶片而是電力，科技巨擘預料將開始以自家核能反應爐向旗下資料中心供電。

黃仁勳接受美國Podcast主持人羅根（Joe Rogan）訪問時，被問到能源是當前AI發展一大瓶頸說法是否正確。黃仁勳認同這看法，暗示電力供給將決定AI業能以多快速度發展及走到多遠，而非圖形處理器（GPU）。

羅根接著提及Google正在興建核能發電廠來經營旗下一座AI工廠，黃仁勳對此表示沒聽說這項消息，但他認為許多小型核能反應爐未來六至七年將如雨後春筍般出現。黃仁勳說：「這可能是最聰明的作法，不只減輕電網負擔，業者還能根據需求盡可能興建核能發電廠，而且電力能回頭貢獻給電網，這點很重要。」

黃仁勳稱讚川普拯救AI業，認為如果沒有川普積極的能源政策，美國AI業不可能締造目前的成長。