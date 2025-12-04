台達永續長開課 破解碳焦慮

歐盟CBAM上路、IFRS永續揭露準則推行、台灣碳費2026年開徵，全球供應鏈重組加速，中小企業面臨政策與市場壓力。台達（2308）副總裁暨永續長周志宏擁有逾20年CSR與ESG經驗，受聯合新聞網《倡議家》邀請開設「台達永續管理實戰」線上課，是台灣首位跨國企業永續長線上親授，將分享台達低碳轉型經驗，讓永續變商機、打造供應鏈韌性。為攜手供應鏈迎戰減碳壓力，台達也將提供公益名額予供應商及合作夥伴，推動共善共好。

課程將以台達在工廠、資料中心、建築節能實踐，以及發展能源、顧問服務經驗，從趨勢掌握到策略擬定到管理機制建立，讓企業了解如何將把永續實踐變成競爭優勢。

淨零壓力下除了範疇一與範疇二，法規對範疇三的碳排放揭露要求也日趨嚴格，碳盤查須延伸至整個價值鏈。周志宏強調：「永續不是個人任務，而是跨組織合作。」減碳落實第一步是碳盤查，掌握完整排放來源，以設定精準的減碳目標。

