台達永續長開課 破解碳焦慮

經濟日報／ 文／侯品如張世杰
台達副總裁暨永續長周志宏。業者／提供
歐盟CBAM上路、IFRS永續揭露準則推行、台灣碳費2026年開徵，全球供應鏈重組加速，中小企業面臨政策與市場壓力。台達（2308）副總裁暨永續長周志宏擁有逾20年CSR與ESG經驗，受聯合新聞網《倡議家》邀請開設「台達永續管理實戰」線上課，是台灣首位跨國企業永續長線上親授，將分享台達低碳轉型經驗，讓永續變商機、打造供應鏈韌性。為攜手供應鏈迎戰減碳壓力，台達也將提供公益名額予供應商及合作夥伴，推動共善共好。

課程將以台達在工廠、資料中心、建築節能實踐，以及發展能源、顧問服務經驗，從趨勢掌握到策略擬定到管理機制建立，讓企業了解如何將把永續實踐變成競爭優勢。

淨零壓力下除了範疇一與範疇二，法規對範疇三的碳排放揭露要求也日趨嚴格，碳盤查須延伸至整個價值鏈。周志宏強調：「永續不是個人任務，而是跨組織合作。」減碳落實第一步是碳盤查，掌握完整排放來源，以設定精準的減碳目標。

詳細課程內容請掃描QR code或電洽02-2649-1681按11。

課程連結：https://reurl.cc/ORv64v

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

