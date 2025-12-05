川普挺機器人 八台廠受惠
川普政府傳有意力挺機器人產業，法人點名，鴻海（2317）、聰泰、所羅門、能率、佳能、研華、達明與新漢等八家台廠均已在美有機器人客戶或夥伴，具地緣優勢，可望搶先受惠。
鴻海正與輝達（NVIDIA）合作，計劃在美國休士頓的新AI伺服器工廠導入人形機器人，以協助組裝和製造輝達的伺服器。這項合作旨在利用人形機器人來提升生產的自動化和智慧化程度，並將在2026年第1季前量產，以應對不斷增長的AI硬體需求。
聰泰總經理林宏沛昨（4）日表示，該公司是輝達機器人運算平台Jetson Thor的主力合作夥伴，在該平台帶動下，全球機器人專案湧現，動能一直來、不會停。
所羅門也是與輝達合作導入Jetson Thor平台，可加速人形機器人推論，以自然語言驅動機器人在虛擬環境中理解語意、辨識目標並完成動作模擬。估計今年AI相關業績將年增七至八成，明年也有望維持高速成長。
佳能除接獲美機器人企業 Mantis的感測器訂單，本季出貨外，同時結合集團創投能率亞洲在今年共同投資美國人型機器人Agility ，該公司在日前C輪融資中獲得輝達投資，獲市場高度關注。
研華2024年成立自主系統與機器人（AS&R）事業體，至今已打入全球逾20家中、美、日、韓系人形機器人供應鏈，且客戶中不乏市場上知名的機器人大廠。
至於達明機器人業務主要以協作機器人為主，今年下半年正式推出台灣首款國產人形機器人 TM Xplore I，鎖定工廠端應用，預計2026年量產。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言