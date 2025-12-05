光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖（6442）入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深化策略合作。
換股完成後，光聖將成為IET單一最大股東，而IET也將躋身光聖前十大股東。
根據雙方規劃，將同步增資發行新股並完成股權交換，換股比例為IET每5.1股普通股換發1股光聖普通股，換股完成後，IET持有光聖股權1.79%、躋身前十大股東；光聖則持有IET約15.26%股權，為單一最大股東。
IET昨收209.5元、上漲4.5元；光聖收1,200元，下跌50元。以IET股價為基準換算，IET 5.1股換光聖1股，等同IET可折價取得光聖股票，折價率約11%；相對的，若以光聖股價為基準換算，光聖1,200元的股票，只能換到等值1,068元的IET股票，等於光聖須溢價約12.3%取得IET股權。
光聖昨日表示，雙方透過本次換股結盟，象徵該公司在光通訊產業鏈的布局，正式從元件及模組向上延伸至關鍵半導體材料，透過優勢垂直整合，攜手邁向新世代AI資料中心的高速傳輸需求大市場。
IET則指出，透過本次換股結盟，該公司將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在新世代AI資料中心及矽光子領域策略布局。
據了解，IET是全球唯二採用獨特的 MBE（分子束磊晶）技術的光通訊廠家，其產品涵蓋磷化銦（InP）、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。
