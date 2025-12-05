光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔蘇嘉維／台北報導
矽光子示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
矽光子示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

光聖（6442）入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深化策略合作。

換股完成後，光聖將成為IET單一最大股東，而IET也將躋身光聖前十大股東。

根據雙方規劃，將同步增資發行新股並完成股權交換，換股比例為IET每5.1股普通股換發1股光聖普通股，換股完成後，IET持有光聖股權1.79%、躋身前十大股東；光聖則持有IET約15.26%股權，為單一最大股東。

IET昨收209.5元、上漲4.5元；光聖收1,200元，下跌50元。以IET股價為基準換算，IET 5.1股換光聖1股，等同IET可折價取得光聖股票，折價率約11%；相對的，若以光聖股價為基準換算，光聖1,200元的股票，只能換到等值1,068元的IET股票，等於光聖須溢價約12.3%取得IET股權。

光聖昨日表示，雙方透過本次換股結盟，象徵該公司在光通訊產業鏈的布局，正式從元件及模組向上延伸至關鍵半導體材料，透過優勢垂直整合，攜手邁向新世代AI資料中心的高速傳輸需求大市場。

IET則指出，透過本次換股結盟，該公司將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在新世代AI資料中心及矽光子領域策略布局。

據了解，IET是全球唯二採用獨特的 MBE（分子束磊晶）技術的光通訊廠家，其產品涵蓋磷化銦（InP）、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。

光通訊元件 股東 股票

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

