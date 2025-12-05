美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

快訊

經濟日報／ 本報綜合報導
美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令。路透
美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特尼克最近已和多家機器人業者會面，強調將「全力推動」美國機器人產業發展。

川普政府有意力挺機器人，有望引爆新一波大商機。法人看好，台灣以和大（1536）、高鋒、上銀、羅昇、宇隆、新代、和椿等為首的機器人零組件大廠，產線將全面上膛，由於台灣擁有「非紅供應鏈」的優勢，可望繼無人機之後，再成為美國機器人的製造中心。

相關報導催動全球機器人類股全面爆發，美國相關概念股3日率先起跑，特斯拉漲4.1%、Richtech大漲18.5%、掃地機器人製造商iRobot更狂漲73.9%。市場買氣一路延燒至4日亞股，日本工業機器人大廠安川電機上漲11%，Fanuc上漲13%；南韓Hyundai Autoever大漲27%，斗山機器人漲7%；台灣所羅門、能率、羅昇等都攻上漲停板。

Politico引述知情人士報導，商務部發言人說，致力於機器人和先進製造，這些是帶領關鍵生產回流美國的要件。運輸部也正準備宣布成立機器人工作小組，最快可能在年底前公布。

機器人是最被看好的實體AI應用之一，台積電董事長魏哲家、輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克都高度按讚。黃仁勳曾高喊「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，除了受到矚目的人形機器人發展，他先前也特別點名自駕車會是落實機器人的第一個主要商業應用。

輝達先前宣布推出Jetson Thor超級電腦，並強調是一款功能強大的全新AI機器人電腦，讓機器人能與人類及實體世界進行即時、智慧互動，解鎖對於人形機器人與手術輔助等高效能實體AI應用中至關重要的即時推論技術，可驅動各產業中數百萬台的機器人。

馬斯克更盛讚：「人形機器人將成為史上最大的產業或產品，比手機或任何其他東西更大，因為每個人都會想要一台、甚至更多台機器人。」

據了解，包括特斯拉、阿波羅等美國機器人大廠，及國內鴻海集團，近期都加速推進人形機器人布局，且「從頭到腳」都與台廠有合作關係，台灣機器人供應鏈將全面受惠。

