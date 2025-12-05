快訊

自由台灣封鎖小紅書平台 一路退回戒嚴年代

明明睡了一整晚…早上卻總是昏沉倦怠？ 恐是早餐吃錯了

電腦明年漲價 恐勢在必行

經濟日報／ 記者吳凱中蕭君暉／台北報導

記憶體價格大幅上漲，即便惠普、戴爾華碩（2357）、技嘉等PC品牌大廠目前都尚未調升PC售價，但皆已預告2026年不排除漲價可能。不具名的PC品牌廠指出，按照過去歷史經驗，零組件報價飆漲，PC售價勢必得跟漲，「就看哪一個品牌先開漲價第一槍」。

針對PC漲價議題，技嘉昨（4）日坦言，因應成本上揚，漲價可能勢在必行，也許明年會開始調整。至於華碩、宏碁、微星昨日皆未回應。

不具名的PC品牌廠指出，按照過去歷史經驗，零組件飆漲之後，PC品牌也必須漲價反映成本，只是要看誰先開第一槍。

業界分析，每家PC品牌都明白漲價勢在必行，只要有第一家一線PC廠宣布漲價，後續其餘廠商皆會馬上跟進，但目前狀況是「誰都不願意當出頭鳥」。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）日前表示，從未見過成本上漲如此快，DRAM和NAND晶片供應都趨於緊張，所有產品的成本都在上升。戴爾預計將著手調整產品配置和組合，而這些調整最終必然會影響消費者，戴爾將會考慮所有方案，包括重新定價部份產品。

惠普執行長洛雷斯（Enrique Lores）不諱言，該公司預期2026下半年充滿挑戰，會在必要的時候調高價格。洛雷斯表示，下半年，惠普將推動積極的措施，例如導入更多記憶體供應商，減少產品當中記憶體的使用量等。

華碩共同執行長胡書賓則強調，華碩後續會跟DRAM供應商緊密合作、靈活應對，包含進一步提高安全庫存，確保供應穩定；至於通路端的價格調整，華碩會依據成本變化、通路夥伴以及消費者的需求狀況判斷，除了調整產品組合外，「也會在適度狀況下，調整產品價格。」

漲價 華碩 戴爾

延伸閱讀

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

華碩被駭 公司連續兩日緊急發內部信宣導資安

台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

震撼彈！HBM太香 美光宣布退出消費者記憶體業務：聚焦AI需求

相關新聞

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。