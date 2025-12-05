美光將退出消費性市場 代理商青雲紅利沒了

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

2025-12-05 01:56