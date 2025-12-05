美光將退出消費性市場 代理商青雲紅利沒了
美光「Crucial」品牌產品將在2026年2月後全面退市，台灣模組廠可望擴大市占，但其代理商青雲（5386）反而受害，日後將終止代理美光Crucial品牌產品，無法分食明年記憶體價量齊揚紅利。
青雲是美光及美光旗下品牌Crucial記憶體與固態硬碟（SSD）產品代理商，通吃主機板、記憶體商機。根據青雲網站揭露的產品資料，其代理五款美光DRAM模組產品，企業用包括DDR5 RDIMM、DDR4 RDIMM 、DDR4 LRDIMM 、DDR4 ECC SODIMM 、DDR4 ECC UDIMM等五款。
另包括六款Crucial品牌記憶體模組，包括Crucial DDR5 PRO 超頻版電競記憶體、Crucial DDR5 PRO 電競記憶體、Crucial DDR5 CUDIMM & CSODIMM 記憶體、Crucial DDR5 桌上型和筆電記憶體、Crucial DDR4 PRO 桌上型電腦記憶體、Crucial DDR4 桌上型和筆電記憶體等。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言