美光將退出消費性市場 遺留的模組市占可望由威剛、宇瞻等瓜分

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者李孟珊楊伶雯／綜合報導
美國記憶體大廠美光拋出震撼彈，宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務。路透
美國記憶體大廠美光拋出震撼彈，宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務。路透

美國記憶體大廠美光昨（4）日拋出震撼彈，宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟（SSD）等產品，將在2026年2月後退出市場，未來該公司將專攻AI資料中心等企業級先進記憶體市場。

美光「Crucial」品牌目前在全球記憶體品牌排名第八，業界認為，美光退出消費性市場，凸顯當下AI引爆的記憶體需求超級熱，美光無法兼顧消費性市場，其既有的記憶體模組市占將被威剛（3260）、宇瞻、十銓、創見等台廠瓜分，進一步擴大台灣記憶體模組廠在全球的勢力。

法人分析，模組廠過去受到原廠「又當玩家、又當供應商」影響，品牌擴張受到壓力，美光完全退出後，台灣模組廠將不必再與美光在歐美零售市場正面競爭，反而能獲得更多OEM、電商、市售品牌合作機會，零售通路的貨架空出來，就是台廠的成長空間。

美光主管業務長薩達納（Sumit Sadana）表示，AI帶動資料中心成長，促使記憶體與儲存需求激增，在AI伺服器搭載記憶體量是筆電十至15倍的結構下，高頻寬、高容量、高複雜度的HBM、企業級DRAM、企業級固態硬碟，已成為記憶體市場獲利最佳、成長最快的黃金區塊。

美光因而決定全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟等產品，將在2026年2月後退出市場。法人指出，美光此舉並非撤退，而是選擇「只做高利潤、成長快的」，等於直接承認AI需求強度超乎預期，消費性市場不再值得分心。

在這波結構性變革中，美光退出Crucial反而成為台廠的大利多。美光聚焦HBM與企業級DRAM，等於在DDR4、DDR5等主流消費端DRAM上減少供給，台廠模組廠的採購壓力減輕，「價格彈性」更大，法人預期 DDR4、DDR5 價格可望持續墊高，在DRAM一年來大漲 392%、半年漲逾280%的環境下，供應端再度收縮，對模組廠的毛利改善更具想像空間。

相關新聞

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

