美光將退出消費性市場 遺留的模組市占可望由威剛、宇瞻等瓜分

美國記憶體大廠美光昨（4）日拋出震撼彈，宣布將全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟（SSD）等產品，將在2026年2月後退出市場，未來該公司將專攻AI資料中心等企業級先進記憶體市場。

美光「Crucial」品牌目前在全球記憶體品牌排名第八，業界認為，美光退出消費性市場，凸顯當下AI引爆的記憶體需求超級熱，美光無法兼顧消費性市場，其既有的記憶體模組市占將被威剛（3260）、宇瞻、十銓、創見等台廠瓜分，進一步擴大台灣記憶體模組廠在全球的勢力。

法人分析，模組廠過去受到原廠「又當玩家、又當供應商」影響，品牌擴張受到壓力，美光完全退出後，台灣模組廠將不必再與美光在歐美零售市場正面競爭，反而能獲得更多OEM、電商、市售品牌合作機會，零售通路的貨架空出來，就是台廠的成長空間。

美光主管業務長薩達納（Sumit Sadana）表示，AI帶動資料中心成長，促使記憶體與儲存需求激增，在AI伺服器搭載記憶體量是筆電十至15倍的結構下，高頻寬、高容量、高複雜度的HBM、企業級DRAM、企業級固態硬碟，已成為記憶體市場獲利最佳、成長最快的黃金區塊。

美光因而決定全面退出消費性記憶體品牌業務，旗下主攻一般消費者市場的「Crucial」品牌，包括DRAM與固態硬碟等產品，將在2026年2月後退出市場。法人指出，美光此舉並非撤退，而是選擇「只做高利潤、成長快的」，等於直接承認AI需求強度超乎預期，消費性市場不再值得分心。

在這波結構性變革中，美光退出Crucial反而成為台廠的大利多。美光聚焦HBM與企業級DRAM，等於在DDR4、DDR5等主流消費端DRAM上減少供給，台廠模組廠的採購壓力減輕，「價格彈性」更大，法人預期 DDR4、DDR5 價格可望持續墊高，在DRAM一年來大漲 392%、半年漲逾280%的環境下，供應端再度收縮，對模組廠的毛利改善更具想像空間。