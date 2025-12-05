記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台

韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷PC品牌，法人憂心不利華碩（2357）、宏碁、技嘉、微星等後市。

韓國媒體ZDNet Korea報導，一位匿名的PC廠採購經理透露，從今年第4季初（10月）開始，PC用記憶體價格波動幅度明顯增大，價格可說是「每十天就翻一倍」。

業界人士分析，PC大量消耗記憶體，無論是DRAM或儲存型快閃記憶體（NAND Flash），PC廠向來是最大買家。其中，DRAM用來作為電腦動態隨機存取資料，NAND Flash則用來打造電腦儲存資料用的固態硬碟（SSD）。面臨DRAM與NAND Flash報價同步大漲，PC品牌「兩面受創」，壓力爆棚。

報導引述該PC廠採購經理談話指出，即便品牌廠追價採購已漲翻天的DRAM和固態硬碟，仍無法取得充足的數量，即使是最大的品牌，明年恐怕也僅能買到下單數量一半的記憶體。相關談話，凸顯當下記憶體市場嚴重供不應求，「有錢也買不到」。

該人士指出，大型PC製造商因為沒有將記憶體和固態硬碟成本上漲反映到產品價格中，而遭受損失。10月後生產的PC產品在生產階段就已經處於虧損狀態。然而，這些增加的成本無法即時反映在產品價格中。

研調機構分析，以今年記憶體上漲前的成本結構為基準觀察，DRAM及NAND Flash合計占筆電整機物料清單（BOM表）比重約10%至18%，在如此大幅且連續數季的上漲下，預估記憶體占整機BOM表比重將進一步擴大至20%以上。

儘管因機種不同而導致零組件成本各異，但一般來說，一台筆電CPU、獨立顯卡占BOM表最重，其次才是記憶體、主板、面板等零組件，而在記憶體飆升的現在，已導致PC品牌商「壓力山大」。

考量筆電核心零件的供應價格，例如處理器（CPU）、電池、DRAM和固態硬碟等價格都上漲了，報導指出，PC廠恐別無選擇，只能將明年推出的新產品價格至少提高20%，並盡快停產現有產品。目前PC品牌商包含惠普（HP）、戴爾（Dell）及華碩、技嘉儘管尚未漲價，但皆已預告2026年不排除漲價可能性。