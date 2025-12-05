快訊

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯電揮軍「美國製造」，宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合作備忘錄（MOU）。路透

聯電（2303）揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國8吋晶圓製造的合作機會，鎖定汽車、電網、機器人製造、資料中心等商機。

目前台灣晶圓代工廠僅台積電前往美國設廠，落腳亞利桑那州，總投資額高達1,650億美元，若聯電也在美國建立產能，台灣「晶圓雙雄」都將落腳美國。不同的是，台積電在美主攻12吋先進製程技術，聯電則鎖定成熟製程節點。

聯電揮軍美國製造

外界關注雙方合作投入金額、產能規劃等細節，聯電表示，目前僅處於簽署MOU階段，尚未敲定相關細節。

聯電強調，這項跨國合作，可以提供客戶在美國的8吋晶圓解決方案，會依循聯電先前和英特爾合作的模式，現階段Polar公司月產能約2萬片，後續將視客戶需求，評估是否購置新機台。

根據雙方協議，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠生產的產品，並選定具體生產項目，結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的8吋技術組合及全球客戶基礎。

聯電與Polar預期，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。此外，也將進一步強化美國本土8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能在美國穩定供應，降低地緣政治潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

據悉，Polar是位於美國明尼蘇達州布盧明頓的晶圓代工廠，專門生產高壓半導體、感測器、以及相關的類比 / 混合訊號IC。

根據官方資料，在美國政府力倡半導體業投資美國的「晶片與科學法案」支持下，Polar已取得逾1億美元補助進行擴廠與現代化，該公司目標未來一至二年內，將其感測器與功率晶片月產能由現階段的2萬片倍增至4萬片。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，聯電致力透過多元製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今地緣政治環境中提升競爭力。聯電非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。

張士昌預期，這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續集團為客戶創造價值的一貫承諾。

