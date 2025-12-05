中華電深耕永續 國際肯定
中華電信（2412）連續五年獲國際著名財經雜誌《The Asset》（財資）頒發Corporate Sustainability Leadership Awards最高榮譽玉璽獎（Jade Award），為台灣唯一於跨國、跨產業評選中五度蟬聯最高榮譽的企業，ESG卓越成就屢獲國際讚揚，未來將持續與環境、社會及利害關係人互利共榮，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。
The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards（前身為ESG Corporate Awards）以機構投資人及產業分析師觀點出發，每年就亞洲上市公司的財務績效、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等眾多面向進行綜合評比，評選出ESG具有卓越成就及透明度的公司。
中華電信表示，面對全球永續揭露標準趨嚴、氣候風險升高與AI科技變革，中華電信以AI賦能加速永續轉型，落實AIoT監測技術於「黑面琵鷺AI監測復育」及「百種保育計畫」等生物多樣性保育工作。
除此之外，中華電信指出，更將高階變動薪酬與ESG績效連動，且於2025年連動比率已達30%，並於今年8月發行35億元電信業首檔包含生物多樣性的永續發展債，將所募資金全數投入各項永續發展項目，以實際行動落實氣候治理與永續金融。
中華電信秉持「永續發展」與「數位轉型」雙軸策略，運用核心技術專業深化氣候韌性與生態永續，全方位實踐企業社會責任。今年5月MSCI ESG評等晉升最高等級AAA，成為全球電信產業中極少數獲此殊榮的企業之一，亦為台灣首家榮獲AAA評等之電信業者，更連續三年榮獲標普全球永續年鑑ESG成績TOP 5%，並蟬聯入選道瓊最佳表現指數（前身為道瓊永續指數DJSI）世界成分股及新興市場成分股。
中華電信指出，將永續策略納入企業治理核心，從營運風險管理出發，同時以AI驅動營運韌性提升，強化面對極端氣候的服務穩定度，邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言