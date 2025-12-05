中華電深耕永續 國際肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信五度蟬聯《The Asset》最高榮譽玉璽獎（Jade Award），圖為中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信五度蟬聯《The Asset》最高榮譽玉璽獎（Jade Award），圖為中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

中華電信（2412）連續五年獲國際著名財經雜誌《The Asset》（財資）頒發Corporate Sustainability Leadership Awards最高榮譽玉璽獎（Jade Award），為台灣唯一於跨國、跨產業評選中五度蟬聯最高榮譽的企業，ESG卓越成就屢獲國際讚揚，未來將持續與環境、社會及利害關係人互利共榮，成為以永續發展為基礎的國際標竿企業。

The Asset Corporate Sustainability Leadership Awards（前身為ESG Corporate Awards）以機構投資人及產業分析師觀點出發，每年就亞洲上市公司的財務績效、公司治理、社會責任、環境責任及投資人關係等眾多面向進行綜合評比，評選出ESG具有卓越成就及透明度的公司。

中華電信表示，面對全球永續揭露標準趨嚴、氣候風險升高與AI科技變革，中華電信以AI賦能加速永續轉型，落實AIoT監測技術於「黑面琵鷺AI監測復育」及「百種保育計畫」等生物多樣性保育工作。

除此之外，中華電信指出，更將高階變動薪酬與ESG績效連動，且於2025年連動比率已達30%，並於今年8月發行35億元電信業首檔包含生物多樣性的永續發展債，將所募資金全數投入各項永續發展項目，以實際行動落實氣候治理與永續金融。

中華電信秉持「永續發展」與「數位轉型」雙軸策略，運用核心技術專業深化氣候韌性與生態永續，全方位實踐企業社會責任。今年5月MSCI ESG評等晉升最高等級AAA，成為全球電信產業中極少數獲此殊榮的企業之一，亦為台灣首家榮獲AAA評等之電信業者，更連續三年榮獲標普全球永續年鑑ESG成績TOP 5%，並蟬聯入選道瓊最佳表現指數（前身為道瓊永續指數DJSI）世界成分股及新興市場成分股。

中華電信指出，將永續策略納入企業治理核心，從營運風險管理出發，同時以AI驅動營運韌性提升，強化面對極端氣候的服務穩定度，邁向「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」的永續願景。

