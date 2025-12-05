力積電助攻塔塔蓋12吋廠 可望吃到技轉金紅利 未來優先接單

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊、 編譯劉忠勇／綜合報導
力積電。 聯合報系資料照
力積電（6770）技術授權印度科技巨頭塔塔（Tata）集團，助力打造印度第一座12吋晶圓廠的計畫開始動了。這是台灣晶圓代工產業第一樁海外授權案，力積電僅提供技術授權，不介入營運並且不負擔該印度廠區盈虧，開啟台灣半導體業新篇章。

業界分析，印度當地消費性市場相當廣大，官方積極扶植自有半導體產業發展，未來印度塔塔集團與力積電合作的晶圓廠，不僅可望讓力積電吃到授權金紅利，後續印度半導體客戶若有更為先進製程需要投片量產，力積電更有望搶先拿下新訂單，大啖印度半導體商機。

綜合外媒報導，塔塔集團預計投資9,100億盧比（逾新台幣3,000億元），打造一座月產能5萬片的12吋廠，相關廠區已進入建廠階段，預計二至三年後將開始投片量產。

力積電昨（4）日證實，塔塔集團在印度的12吋廠開始動工，力積電有派建廠顧問團隊前往印度，採輪替制，積極協助塔塔集團蓋廠。

力積電透露，未來將技術授權予塔塔集團，作為該印度12吋廠技術來源。目前評估以90奈米至28奈米等成熟製程為主，並對塔塔集團收取技術授權費用，惟力積電介入該廠區營運，也不負擔廠區運作後的盈虧。

印度古吉拉特邦境內名為「半導體市」Semicon City正逐漸成形，坐落於多勒拉特殊投資區，距離古吉拉特邦最大城市阿默達巴德約兩小時車程。

多勒拉第一階段開發已於2016年啟動，面積22.5平方公里，全區最終規模將擴大至920平方公里，比新加坡還大，未來可望容納200萬居民。

印度 力積 半導體

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

台積電加速赴美 專家：美國隊將對打台灣隊

台積電加大赴美投資，外界關心將削弱台灣半導體產業地位，一位長期研究半導體地緣政治專家指出，美國排山倒海地對台積電施壓，要求台積電先進製程提升在美生產比重，雖然台積電可能採取拖延戰術，但長期來看，一定會削弱對台灣的依賴。

新聞眼／台積電加速赴美…縮短產業空洞期 政府不能拖

過去卅年，台灣電子製造業不斷成長茁壯，從上游半導體一路到下游代工組裝，台積電、電子五哥早就是「上港有名聲，下港有出名」，這也是為什麼這一波川普祭出對等關稅之後，美系客戶紛紛要台灣業者赴美生產的主因。只是，若這些產業全面赴美生產，台灣勢必得面臨一段時間的「產業空洞化」，賴政府拿得出對策嗎？事實上，台灣早有對策，但各部會之間能否彼此有效合作，縮短「產業空洞化」時期帶給台灣經濟發展的陣痛，將考驗政府的整合能力。

美國挺機器人產業 概念股爆紅…和大、高鋒等產線上膛

美國政治新聞網站Politico引述知情人士報導，川普政府考慮在明年發布機器人相關的行政命令，助攻產業，美國商務部長盧特...

聯電大結盟 揮軍「美國製造」…與當地代工廠Polar簽合作備忘錄

聯電揮軍「美國製造」，昨（4）日宣布與美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合...

黃仁勳：大陸未必買 H200 拜會川普討論晶片出口限制議題

輝達執行長黃仁勳3日拜會川普後告訴記者，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，也不確定中國大陸是否會接受這款產品...

