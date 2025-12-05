力積電助攻塔塔蓋12吋廠 可望吃到技轉金紅利 未來優先接單
力積電（6770）技術授權印度科技巨頭塔塔（Tata）集團，助力打造印度第一座12吋晶圓廠的計畫開始動了。這是台灣晶圓代工產業第一樁海外授權案，力積電僅提供技術授權，不介入營運並且不負擔該印度廠區盈虧，開啟台灣半導體業新篇章。
業界分析，印度當地消費性市場相當廣大，官方積極扶植自有半導體產業發展，未來印度塔塔集團與力積電合作的晶圓廠，不僅可望讓力積電吃到授權金紅利，後續印度半導體客戶若有更為先進製程需要投片量產，力積電更有望搶先拿下新訂單，大啖印度半導體商機。
綜合外媒報導，塔塔集團預計投資9,100億盧比（逾新台幣3,000億元），打造一座月產能5萬片的12吋廠，相關廠區已進入建廠階段，預計二至三年後將開始投片量產。
力積電昨（4）日證實，塔塔集團在印度的12吋廠開始動工，力積電有派建廠顧問團隊前往印度，採輪替制，積極協助塔塔集團蓋廠。
力積電透露，未來將技術授權予塔塔集團，作為該印度12吋廠技術來源。目前評估以90奈米至28奈米等成熟製程為主，並對塔塔集團收取技術授權費用，惟力積電介入該廠區營運，也不負擔廠區運作後的盈虧。
印度古吉拉特邦境內名為「半導體市」Semicon City正逐漸成形，坐落於多勒拉特殊投資區，距離古吉拉特邦最大城市阿默達巴德約兩小時車程。
多勒拉第一階段開發已於2016年啟動，面積22.5平方公里，全區最終規模將擴大至920平方公里，比新加坡還大，未來可望容納200萬居民。
