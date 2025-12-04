快訊

陸軍馬防部士官淪共諜洩「聯合作戰計畫」 竟因花光薪水積蓄抖內直播主

全台第一家！日月光中壢廠榮獲永續經營級防火標章殊榮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光中壢廠榮獲全國企業第一家永續經營級防火標章殊榮。左起為日月光中壢廠資深副總沈文智、永續經營級防火標章召急人簡賢文、財團法人台灣建築中心董事長崔懋森、日月光中壢廠職安衛處長袁崇松。圖／日月光提供
日月光中壢廠榮獲全國企業第一家永續經營級防火標章殊榮。左起為日月光中壢廠資深副總沈文智、永續經營級防火標章召急人簡賢文、財團法人台灣建築中心董事長崔懋森、日月光中壢廠職安衛處長袁崇松。圖／日月光提供

日月光中壢廠宣布榮獲全國企業第一家永續經營級防火標章殊榮，日月光中壢廠資深副總經理沈文智日前代表領獎。

日月光表示，中壢廠長年致力於提升防火安全與企業永續目標，整合建築、消防及職業安全等三大領域，對防火避難、風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。經應變編組演練實證及專家學者實地審查驗證後，給予一致的肯定，成為全台灣第一家獲此殊榮的企業。

日月光是在12月3日由主辦單位中華民國內政部、內政部消防署與承辦單位財團法人台灣建築中心共同舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露指南評選活動」，接受這項獎項。

沈文智表示，日月光中壢廠要求員工遵守防火安全的規定與紀律，並養成防火安全的文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練；另一方面也藉由國內外各項發生案例來檢討改善進步空間，同時更引進紅外線熱成像攝影機、以及人工智慧（AI）影像辨識等高科技輔助，三方面由內而外地來強化本公司的防火安全。

他強調，很榮幸獲得內政部消防署頒發114年職場消防安全SDGs揭露企業卓越獎，及感謝財團法人台灣建築中心頒發全國企業第一家永續經營級防火標章。未來日月光中壢廠將秉持永續經營的理念，朝向善盡企業社會責任及持續強化防火防災方向邁進。

日月光 內政部

延伸閱讀

內政部逐步關閉小紅書 數發部：收到處分將協助處理

香港大火奪百命！維修漏洞曝風險 律師：台灣強制安檢可避免類似悲劇

去年逾240起田林火災 苗縣府籲「乾燥季節」注意用火安全

建築師夫婦捐百萬無線超音波助搶命 強化嘉義防火安全

相關新聞

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內...

聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

晶圓代工廠聯電（2303）4日宣布，與美國專攻高壓、功率及感測半導體的晶圓代工廠Polar Semiconductor...

內政部令小紅書暫封鎖1年 TWNIC：依法啟動屏蔽措施

刑事局今天指出，小紅書APP涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期間1年。財團法...

內政部逐步關閉小紅書 數發部：收到處分將協助處理

刑事局今天指出，小紅書APP自113年迄今涉入1706件詐騙案件，內政部將對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定期...

聯電與Polar攜手合作 在美擴建8吋晶圓廠強化在地製造能力

聯電今（14）日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同...

恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。