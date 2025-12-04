展出多項領先技術 中科偕廠商搶攻健康產業新商機

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局參加今舉辦的「2025台灣醫療科技展」特別整合園區廠商展出在精準醫療領域的創新突破成績，積極搶攻健康產業新商機。圖／中科管理局提供
中科管理局參加今舉辦的「2025台灣醫療科技展」特別整合園區5家執行「中科精準健康產業跨域推升計畫」的企業，並攜手3家生醫輔導平台廠商共同參展，展現園區廠商在精準醫療領域的創新突破成績，積極搶攻健康產業新商機，並布局國際市場。

國內三大科學園區為了此次科技展，特別設立「科學園區主題館」，以「科學園區；智慧生醫；創新匯聚」為主題，展示最新醫療科技的創新解決方案，以及未來健康照護的前瞻視野。

中科展區呈現多項領先技術與創新產品，涵蓋皮膚感測晶片、智慧影像辨識系統、數位分析，以及次世代基因定序（NGS）等。其中，達運精密開發「仿生器官晶片平台」可培養皮膚組織並具備即時監測功能，未來可協助藥廠與研究單位快速驗證藥效、安全性與毒理，提供穩定且可重複驗證的實驗結果，並作為符合國際法規趨勢的動物實驗替代方案。

合盈光電整合光學、機構、電子的專業技術研發智能檢測系統（EZcaring PX），專為肌少症與老年衰弱的檢測需求設計，結合影像辨識與AI演算法，快速進行多面向健康評估，協助早期發現潛在風險，並提供專業人員制定個人化照護或復健計畫的依據。

瑞基海洋自主開發自動化NGS建庫系統SATLite，專為樣本量不多但應用頻繁的實驗室設計，一鍵完成從樣本處理到文庫製備，大幅縮短檢測流程，適合臨床及公衛場域導入應用。

中科管理局說，他們憑藉台灣在半導體與資通訊技術的領先優勢，以「產學研醫」跨域協作為核心，積極促成創新應用落地，同時串聯醫療機構、學術單位與產業資源，全面加速精準健康在疾病預防、精準診斷、臨床治療及再生醫學等領域的實際應用，亦引領免疫治療等新興技術發展。

