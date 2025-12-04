恩智浦創新技術峰會 分享工業與物聯網創新應用、汽車電子趨勢洞察

恩智浦（NXP）於4日舉辦「NXP Technology Summit Taipei 2025恩智浦創新技術峰會．台北」，該公司認為，工業用產品有慢慢導入到資料中心應用的趨勢，而有些車用零件也開始被拿來部署在雲端。

恩智浦執行副總裁暨大中華區事業部總經理李曉鶴、全球銷售資深副總裁Luca Difalco、以及TTTech Auto技術長暨聯合創始人Dr. Stefan Poledna等，4日都親臨峰會現場並發表主題演講，分享AI驅動前瞻技術、工業與物聯網的創新應用，以及汽車電子最新發展與市場趨勢洞察。現場也展示該公司最新產品技術組合，包括「工業與物聯網」及「智慧汽車」兩大主題的最新解決方案。

恩智浦執行副總裁暨大中華區事業部總經理李曉鶴表示，在全球邁向智慧化與永續發展的浪潮中，2025年至2030年將是科技產業關鍵的成長與轉型期。AI正重新定義汽車電子的安全性與自動化，工業領域則透過智慧感測與邊緣運算實現更高效率與彈性，而物聯網則串聯起無數裝置，打造真正互聯的智慧世界。

恩智浦台灣區業務總經理臧益群則指出，該公司向來致力於汽車、工業與物聯網領域的創新，尤其台灣是全球科技供應鏈的核心樞紐，擁有強大的研發能量與製造實力，其與台灣生態系合作夥伴緊密合作，持續推動智慧應用與產業升級。