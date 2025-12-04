IET結盟光聖 雙方換股攜手搶攻光通訊市場

英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司（股票代號4971，以下簡稱本公司或IET-KY）及光紅建聖股份有限公司（股票代碼：6442，以下簡稱光聖）於今日（114年12月4日）分別召開董事會，決議通過以股份交換方式深化雙方策略合作關係，本公司與光聖（6442）將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股，換股比例為每5.1股本公司普通股換發1股光聖普通股，預計股份交換完成後，本公司將持有光聖約1.79%普通股股權，光聖將持有本公司約15.26%普通股股權。

本公司專注於III-V族化合物半導體磊晶片之研發與生產，採用獨特的MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。光聖為全球知名的光通訊元件及高頻連接器製造商，產品涵蓋光主動元件、光被動元件及RF高頻連接器，為大型資料中心光通訊元件主要供應商，近年積極投入矽光子CPO相關領域布局及技術開發。

雙方透過本次換股結盟，象徵IET-KY（4971）將從上游磊晶關鍵材料供應商，向中、下游延伸至光通訊元件及模組領域，透過垂直整合優勢，加速在AI資料中心及矽光子領域策略布局。

在AI算力驅動下，全球正面臨高速變革。IET-KY擁有全球領先的 MBE 磊晶技術，特別是在磷化銦（InP）HBT與高速PIN/APD產品上深具優勢。光聖是資料中心關鍵光被動元件主要供應商，透過與光聖策略合作深化產業垂直整合，IET-KY更能直接掌握終端元件及系統對磊晶材料之規格需求，縮短研發周期、加速產品開發、快速進入市場。

IET-KY亦將可借助光聖長期深耕資料中心、5G通訊、網通基地台、低軌衛星、航太國防等領域所構築的深厚客戶關係及基礎，擴大磊晶產品應用市場的出海口，進一步擴大營運量能，且隨著AI資料中心對InP磊晶的需求持續成長，借助光聖於資料中心基礎建設的關鍵地位，將有利IET搶占資料中心高速磊晶產品的市場份額。

此外，著眼於次世代共同封裝光學（CPO）技術，IET-KY與光聖將展開深度技術合作。IET-KY的高品質雷射磊晶片將與光聖集團的精密光通訊技術進行最佳化匹配，強強聯手為客戶提供從「長晶」到「模組」的矽光子CPO全方位解決方案，共同搶占AI算力時代的CPO及高頻高速相關商機。

本次股份交換案，委任台新證券資本市場處作為本案財務顧問，透過台新證券專業協助進行案件策略規劃、架構擬定及相關事宜，使本案得以順利進行；雙方換股結盟後，將成為彼此長期且重要的策略合作夥伴，結合雙方競爭優勢，進而提升雙方營運表現，創造股東價值。