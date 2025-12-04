快訊

聯電與Polar攜手合作 在美擴建8吋晶圓廠強化在地製造能力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯電與Polar簽署MOU，雙方將合作在美擴建8吋晶圓廠，強化在地製造能力。路透社
聯電與Polar簽署MOU，雙方將合作在美擴建8吋晶圓廠，強化在地製造能力。路透社

聯電今（14）日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國本土8吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

根據雙方簽署的MOU，雙方將評估，在Polar近期擴建的明尼蘇達州8吋廠生產產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的8吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，此合作也將進一步強化美國本土的8吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

Polar行銷副總經理Ken Obuszewski表示，「此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。與聯電的合作再次證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴。」

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出：「聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力。這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續我們為客戶創造價值的⼀貫承諾。」

