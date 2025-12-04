日月光中壢廠奪首張永續經營級防火標章 獲職場消防安全SDGs卓越獎
封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光中壢廠在防火與永續管理獲官方高度肯定，成為全台首家取得「永續經營級防火標章」的企業，並榮獲內政部消防署「114年職場消防安全SDGs揭露企業卓越獎」。頒獎典禮於3日舉行，由中壢廠資深副總經理沈文智代表受獎。
日月光中壢廠長年與財團法人台灣建築中心及中華產業防災協會合作，以永續防災為目標，整合建築、消防與職業安全三大領域，進行火災量化風險評估，並透過強化本質安全、導入紅外線熱成像與AI影像辨識等科技，以及應變編組與實兵演練，將火災風險降到最低。
沈文智表示，中壢廠要求全體員工落實防火紀律與演練，並持續檢視國內外事故案例、精進管理作法，未來將秉持永續經營理念，持續強化防火防災體系，善盡企業社會責任。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言