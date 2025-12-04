日月光中壢廠奪首張永續經營級防火標章 獲職場消防安全SDGs卓越獎

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
左1起日月光中壢廠沈文智資深副總、永續經營級防火標章召急人簡賢文教授、財團法人台灣建築中心崔懋森董事長、日月光中壢廠袁崇松職安衛處長。圖／公司提供
封測龍頭日月光投控（3711）旗下日月光中壢廠在防火與永續管理獲官方高度肯定，成為全台首家取得「永續經營級防火標章」的企業，並榮獲內政部消防署「114年職場消防安全SDGs揭露企業卓越獎」。頒獎典禮於3日舉行，由中壢廠資深副總經理沈文智代表受獎。

日月光中壢廠長年與財團法人台灣建築中心及中華產業防災協會合作，以永續防災為目標，整合建築、消防與職業安全三大領域，進行火災量化風險評估，並透過強化本質安全、導入紅外線熱成像與AI影像辨識等科技，以及應變編組與實兵演練，將火災風險降到最低。

沈文智表示，中壢廠要求全體員工落實防火紀律與演練，並持續檢視國內外事故案例、精進管理作法，未來將秉持永續經營理念，持續強化防火防災體系，善盡企業社會責任。

日月光 火災 封測

