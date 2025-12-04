技嘉旗下技鋼斥資4.05億元購買土城廠房 擴增AI伺服器產能

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

技嘉（2376）4日公告，旗下技鋼斥資4.05億元，向家登購買土城廠房，主要是為了給超大的電力測試，供人工智慧（AI伺服器使用，是技嘉擴增伺服器產能的一環。

根據公告，這次交易的土地面積為151.88坪。建物面積為854.6坪（內含15個坡道平面車位產權面積）。車位面積為150.59坪。交易金額4.05億元。

另外，技嘉在11月下旬也公告，規劃斥資14億元，擬購置營業用不動產，以因應公司未來發展，其位置是在新店寶橋路36、38號。其中，土地面積為469.087坪，建物面積為3,578.13坪（不含車位產權面積），車位面積為429.22坪。

至於海外產能方面，技鋼在12月初也宣布與印度電子製造服務業者Syrma SGS Technology Limited達成策略合作，將於印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）推動技嘉伺服器產品的在地製造；呼應印度政府「Make in India」政策，進一步強化技鋼於南亞市場的供應鏈布局。

為提升技鋼在全球先進製造及彈性調度供應鏈的能力，Syrma SGS將於其清奈（Chennai）廠房進行技嘉伺服器主機板組裝生產，支援印度本地市場需求。首批生產將包括技嘉MS73-HB0與MZ33-AR1等高效能企業級主板，提供資料中心與企業級運算所需的關鍵硬體；後續則進一步擴展至整機（box-build）製造並具備向海外市場外銷的能力，協助技鋼建立彈性與速度的全球交付體系。

Syrma SGS在IT硬體製造領域具備深厚經驗，涵蓋伺服器、筆電、桌機主機板製造及系統整合，並以品質管理與產能規模獲全球品牌信任。其清奈基地鄰近技鋼營運據點，使雙方能在生產效率、交期與未來擴展上形成高度協同。

技嘉集團總經理李宜泰之前表示，AI伺服器業務成長強勁，已占整體伺服器營收超過八成，占公司總營收比重達60%，訂單能見度已達2026年底，預期2026年仍將維持雙位數成長。

針對輝達（NVIDIA）伺服器出貨狀況？技嘉發言人劉文忠之前表示，HGX系列產品交期正常，GB200/GB300系列出貨順暢，GB300已有學習曲線，預計第4季，GB系列產品將占AI伺服器營收約20%。

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內...

聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

晶圓代工廠聯電（2303）4日宣布，與美國專攻高壓、功率及感測半導體的晶圓代工廠Polar Semiconductor...

恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展...

台灣人今年都用Google找什麼？ 地震、大S、普發一萬全上榜

Google台灣公布2025台灣年度搜尋排行榜，在年度總榜與公共政策榜單中，對「地震」、與颱風時節「停班停課」的搜尋熱度...

台灣人最常用LINE 這族群愛用Facebook Messenger

資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群通訊行為調查，針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網...

年輕世代聚集 IG、Dcard、Threads 24.2%用戶擔心錯過社群資訊焦慮

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Fa...

