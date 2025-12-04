快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

「並非與兩岸有關」小紅書遭禁一年 陸委會：針對詐騙和假訊息

聯華電子與Polar攜手合作 強化美國半導體在地製造能力

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯華電子（2303）4日宣布與專攻高壓、功率及感測半導體的美國晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC (Polar)簽署合作備忘錄（MOU），雙方將展開洽談，共同探索在美國本土八吋晶圓製造的合作機會，以因應車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵產業持續成長的需求。

根據MOU，Polar與聯電將評估可在Polar近期擴建的明尼蘇達州八吋廠所生產的產品，並選定具體的生產項目。結合Polar穩健的製造能力，與聯電完整的八吋技術組合及全球客戶基礎，這項合作可望推動雙方業務成長，並協助客戶實現多元製造布局。

此外，此合作也將進一步強化美國本土的八吋晶圓製造量能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能夠在美國穩定供應，降低地緣政治之潛在風險，提升對全球政經環境變化的韌性。

Polar行銷副總經理 Ken Obuszewski表示，此次合作呼應Polar致力滿足本土半導體製造日益增長的需求，包含來自美國及全球客戶尋求在地化供應的趨勢。憑藉我們與客戶深厚的合作關係及強大的專業技術組合，與聯電的合作再次證明Polar有能力成為專注於功率及感測領域、具價值的專業晶圓代工夥伴。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出，聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力，公司非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。

張士昌進一步說，這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續集團為客戶創造價值的⼀貫承諾。

晶圓代工廠 聯電 美國

延伸閱讀

才剛2擒金馬影帝！張震獲美國獨立精神獎提名　華人男演員第3人

聯電與Polar攜手合作 強化美國半導體在地製造能力

聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

美股2026年投資展望：政策利多與AI題材加持 企業基本面推動美股牛市

相關新聞

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內...

聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

晶圓代工廠聯電（2303）4日宣布，與美國專攻高壓、功率及感測半導體的晶圓代工廠Polar Semiconductor...

恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展...

台灣人今年都用Google找什麼？ 地震、大S、普發一萬全上榜

Google台灣公布2025台灣年度搜尋排行榜，在年度總榜與公共政策榜單中，對「地震」、與颱風時節「停班停課」的搜尋熱度...

台灣人最常用LINE 這族群愛用Facebook Messenger

資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群通訊行為調查，針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網...

年輕世代聚集 IG、Dcard、Threads 24.2%用戶擔心錯過社群資訊焦慮

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Fa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。