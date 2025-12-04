聯電與Polar簽MOU 評估在美打造八吋功率晶圓供應鏈、降低地緣風險

晶圓代工廠聯電（2303）4日宣布，與美國專攻高壓、功率及感測半導體的晶圓代工廠Polar Semiconductor, LLC（Polar）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將共同評估在美國本土八吋晶圓製造的合作機會，鎖定車用、資料中心、消費電子，以及航太與國防等關鍵應用領域，強化美國在地半導體供應能力。

根據協議內容，聯電與 Polar 將評估可在 Polar 近期擴建的明尼蘇達州八吋廠量產的產品並選定具體項目，結合 Polar 穩健製造能力與聯電完整的八吋製程技術與全球客戶基礎，盼帶動雙方業務成長，並協助國際客戶布建多元製造據點，同時提升美國本土八吋晶圓產能，確保汽車、電網、機器人製造、資料中心等產業所需的關鍵功率半導體能於美國穩定供應，降低地緣政治潛在風險。

聯電全球業務資深副總經理張士昌指出：「聯電致力透過多元的製程技術及全球布局，為客戶提供彈性的供應鏈選擇，以協助客戶在現今的地緣政治環境中提升競爭力，我們非常期待與Polar合作，開拓更多應用與市場。這次合作不僅直接回應客戶對美國本土半導體製造方案的需求，也展現聯電以創新解決方案和雙贏的合作模式，延續我們為客戶創造價值的⼀貫承諾。」