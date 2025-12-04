群創子公司CarUX 與 Pioneer策略整合 引領智慧移動產業創新局

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創暨CarUX董事長洪進揚（左）與Pioneer社長矢原史朗4日共同於東京召開國際聯合記者會，宣布將推動智慧移動產業的創新與發展，共同邁向嶄新的里程碑。圖／業者提供
群創暨CarUX董事長洪進揚（左）與Pioneer社長矢原史朗4日共同於東京召開國際聯合記者會，宣布將推動智慧移動產業的創新與發展，共同邁向嶄新的里程碑。圖／業者提供

群創（3481）子公司 CarUX Holding Limited與Pioneer Corporation 4日於日本東京，共同舉辦國際聯合記者會，雙方攜手對外宣布將推動智慧移動產業的創新與發展，共同邁向嶄新的里程碑。4日記者會，由CarUX董事長洪進揚與Pioneer社長矢原史朗共同出席，分享CarUX集團未來的全球營運策略、資源綜效優勢與願景目標。

CarUX董事長洪進揚表示：「此次整合，不僅展現CarUX和Pioneer的策略契合，更是兩大領導廠商的信任交接，展現深度合作的決心。CarUX具備Tier 1供應鏈經驗與靈活且彈性的製程整合能力，致力提供創新的智慧座艙解決方案；而Pioneer身為全球領先的車用電子製造商之一，深耕車用音響、多媒體系統與人機介面(HMI)軟體開發等領域多年，蘊藏深厚的汽車工藝底蘊。相信在共同的理念下，新團隊將持續深化客戶、產品技術、生產製造等層面的協同合作，滿足全球車廠與消費者日益多元、持續演進的需求，致力打造完整的智慧座艙整合平台。CarUX期盼與Pioneer及其合作夥伴攜手前行，共同推動全球智慧移動產業創新，邁向產業發展的新里程。」

Pioneer社長矢原史朗亦表示：「2019年Pioneer獲得私募基金投資後，公司調整了管理架構並推動組織改革。更於2021年，圓滿完成振興計畫，提升Pioneer獲利能力，實現了連續六個季度的營業獲利。Pioneer自創立以來，憑藉其在音質方面長期累積的優勢，積極拓展新的OEM業務，擴大了全球客戶群，並透過在印度和德國設立研發中心，推動Pioneer在全球的成長。此次Pioneer經內部謹慎評估，成為CarUX集團成員之一，是相信透過發揮各自優勢，締造協同綜效，致力共創嶄新願景。」

展望未來，CarUX與Pioneer雙方將持續深化全球車用市場布局，有望在智慧座艙系統的視覺、音效與人機互動整合等領域，建立更具影響力的關鍵領導地位。同時，更加速拓展全球智慧座艙解決方案商用化落地，並持續完善智慧移動生態系，為全球市場帶來更具前瞻性的移動新體驗。

董事長 願景

