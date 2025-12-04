華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性，判斷本事件對公司財務、業務亦無重大影響。

華碩依據臺灣證券交易所通知，本公司對媒體報導「華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響」提出補充聲明。

華碩解釋，手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得本公司的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。本公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性。

華碩指出，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，故對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對公司財務、業務亦無重大影響，公司會持續盤查及完善後續資安管理。