華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

控三立高層之子性侵後沉寂3個月 江祖平更新社群曝最新動向

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩遭知名駭客集團Everest勒索，華碩盤查，已初步排除公司內伺服器被入侵的可能性，判斷對財務、業務亦無重大影響。路透社
PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性，判斷本事件對公司財務、業務亦無重大影響。

華碩依據臺灣證券交易所通知，本公司對媒體報導「華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響」提出補充聲明。

華碩解釋，手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得本公司的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。本公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性。

華碩指出，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，故對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對公司財務、業務亦無重大影響，公司會持續盤查及完善後續資安管理。

