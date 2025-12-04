聽新聞
0:00 / 0:00
華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響
PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性，判斷本事件對公司財務、業務亦無重大影響。
華碩依據臺灣證券交易所通知，本公司對媒體報導「華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響」提出補充聲明。
華碩解釋，手機廠商於開發手機相機功能時，會與外部廠商進行影像處理原始碼的共同開發，以達成各項照相效果的優化。據查，駭客組織前日於網路上表示取得本公司的部分影像處理原始碼，觀察其具有恫嚇取財的用意。本公司經內部盤查，已初步排除本公司內伺服器被入侵的可能性。
華碩指出，影像處理原始碼若被外界抄襲引用，將侵害華碩智財權，然影像處理原始碼僅提供拍照效果優化功能，故對華碩產品與用戶隱私均無影響，判斷對公司財務、業務亦無重大影響，公司會持續盤查及完善後續資安管理。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言