十銓推出TEAMGROUP PD40迷你外接式固態硬碟

全球記憶體領導品牌十銓科技今（4）日宣布推出 TEAMGROUP PD40迷你外接式固態硬碟，採用最新USB4 Type-C傳輸介面，讀取速度最高達4000 MB/s，無論是高畫質影片、照片或大型檔案，都能在數秒內完成資料傳輸，滿足商旅人士與日常使用者對「高速」、「穩定」與「便攜」的多重需求。

TEAMGROUP PD40迷你外接式固態硬碟以霧黑搭配深紅的配色，呈現具質感與俐落的設計美學；機身橡膠凹槽紋理兼顧手感與防滑效果，一體成型掛孔兼具時尚與實用，無論懸掛於背包或隨身攜帶，皆能靈活存取資料；22公克的輕量機身提供1TB、2TB與4TB容量選擇，採用USB4 Type-C傳輸介面，相容多種USB 3.2及USB 2.0裝置。