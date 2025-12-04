快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
恩智浦台灣區總經理臧益群表示，車用智慧化邁向高度整合，台灣成為國際一線車廠來台洽尋合作對象。記者簡永祥／攝影
恩智浦台灣區總經理臧益群表示，車用智慧化邁向高度整合，台灣成為國際一線車廠來台洽尋合作對象。記者簡永祥／攝影

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展，國際一線車廠正積極尋求與台灣廠商合作，將台灣在半導體、感測、功能安全及資安技術，導入全球智慧車與資料中心系統，智慧座艙系統也將成為台廠的新藍海。

臧益群指出，即使AI資料中心引發各大雲端服務供應商（CSP）等「天龍」激烈的資本競賽，讓專注在地端應用的「地虎」認為與AI關聯性不高。但根據NXP觀察，過去專屬於工業領域的功能安全技術，正逐步導入資料中心與AI 裝置中，成為確保高速資料傳輸與運算穩定的關鍵。從線材、電源模組到微型控制器（MCU），均需採工規級標準與雙備援架構，確保系統不中斷。

他認為，這波趨勢背後是「Edge AI裝置爆量」與「功能安全、資安成標配」的市場需求。他解釋說，工業與資料中心在安全性與穩定性上的要求高度一致，這讓其既有工業技術得以自然延伸。

例如在資安面向，資料中心每日處理近「半個地球量級」資料，對後量子時代的資安需求迫切。從信用卡、悠遊卡交易系統建立的資安標準，已被平移至資料中心與AI邊緣裝置中，成為所有裝置的基本要求。

另一方面，Edge裝置市場快速擴張。他以全球聯網裝置將從2021年的120億台，增至2030年的750億台為例，強調提供可靠、低成本、低功耗且安全的功能，已成為硬體廠商的核心挑戰。臧益群強調這也讓聚焦在Edge AI的NXP，能夠將原有工業安全與資安能力轉化為新一代智慧裝置解決方案。

他並進一步透露，車聯網是國際車廠最積極尋求台灣技術合作的戰場。歐美車廠為加速SDV（軟體定義汽車）落地，紛紛邀請台灣廠商參與，協助整合上車身（Smart Cockpit / E-Cockpit）與下車身（Chassis Control）系統，減少線束成本、提高安全性並加快 OTA（Over-the-Air）升級。這波合作背後，是台灣在系統整合能力、半導體技術及感測應用的國際優勢。

此外，車市總量雖未大幅成長，但產業重組加速。中國大陸車廠毛利下降，非中國車廠需加快創新以求生存，市場自然淘汰無法跟上的業者。對台灣廠商而言，這提供了進一步切入國際車廠的機會，尤其在SDV與智慧座艙整合領域。

臧益群進一步指出，這波AI與車用電子的趨勢，顯示台灣技術正成為全球車廠與資料中心的新興核心資源。未來，Edge AI、功能安全及資安能力將是台灣硬體與半導體廠商與國際市場合作的關鍵。

AI 資安

延伸閱讀

資安指標全不合格！這APP涉入破千件詐騙 內政部出手停止解析

小紅書涉詐損2億 內政部決予技術限制

要求新手機預先安裝政府App掀反彈 印度撤銷命令

華碩被駭 公司連續兩日緊急發內部信宣導資安

相關新聞

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，對此華碩繼3日對外發出聲明後，4日公告，華碩表示，公司經內...

恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展...

台灣人今年都用Google找什麼？ 地震、大S、普發一萬全上榜

Google台灣公布2025台灣年度搜尋排行榜，在年度總榜與公共政策榜單中，對「地震」、與颱風時節「停班停課」的搜尋熱度...

台灣人最常用LINE 這族群愛用Facebook Messenger

資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群通訊行為調查，針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網...

年輕世代聚集 IG、Dcard、Threads 24.2%用戶擔心錯過社群資訊焦慮

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Fa...

華碩智慧指揮中樞亮相 2025醫療科技展大秀人機協作新紀元

華碩（2357）以「Healthcare AI 引領智慧醫療 共築健康台灣」為主軸，於12月4日「2025台灣醫療科技展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。