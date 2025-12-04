恩智浦：車用智慧化邁向高度整合 台灣成為國際車廠來台洽尋合作對象

恩智浦（NXP）台灣區總經理臧益群今（4）日出席該公司年度創新技術峰會後受訪表示，人工智慧（AI）與智慧車用電子快速發展，國際一線車廠正積極尋求與台灣廠商合作，將台灣在半導體、感測、功能安全及資安技術，導入全球智慧車與資料中心系統，智慧座艙系統也將成為台廠的新藍海。

臧益群指出，即使AI資料中心引發各大雲端服務供應商（CSP）等「天龍」激烈的資本競賽，讓專注在地端應用的「地虎」認為與AI關聯性不高。但根據NXP觀察，過去專屬於工業領域的功能安全技術，正逐步導入資料中心與AI 裝置中，成為確保高速資料傳輸與運算穩定的關鍵。從線材、電源模組到微型控制器（MCU），均需採工規級標準與雙備援架構，確保系統不中斷。

他認為，這波趨勢背後是「Edge AI裝置爆量」與「功能安全、資安成標配」的市場需求。他解釋說，工業與資料中心在安全性與穩定性上的要求高度一致，這讓其既有工業技術得以自然延伸。

例如在資安面向，資料中心每日處理近「半個地球量級」資料，對後量子時代的資安需求迫切。從信用卡、悠遊卡交易系統建立的資安標準，已被平移至資料中心與AI邊緣裝置中，成為所有裝置的基本要求。

另一方面，Edge裝置市場快速擴張。他以全球聯網裝置將從2021年的120億台，增至2030年的750億台為例，強調提供可靠、低成本、低功耗且安全的功能，已成為硬體廠商的核心挑戰。臧益群強調這也讓聚焦在Edge AI的NXP，能夠將原有工業安全與資安能力轉化為新一代智慧裝置解決方案。

他並進一步透露，車聯網是國際車廠最積極尋求台灣技術合作的戰場。歐美車廠為加速SDV（軟體定義汽車）落地，紛紛邀請台灣廠商參與，協助整合上車身（Smart Cockpit / E-Cockpit）與下車身（Chassis Control）系統，減少線束成本、提高安全性並加快 OTA（Over-the-Air）升級。這波合作背後，是台灣在系統整合能力、半導體技術及感測應用的國際優勢。

此外，車市總量雖未大幅成長，但產業重組加速。中國大陸車廠毛利下降，非中國車廠需加快創新以求生存，市場自然淘汰無法跟上的業者。對台灣廠商而言，這提供了進一步切入國際車廠的機會，尤其在SDV與智慧座艙整合領域。

臧益群進一步指出，這波AI與車用電子的趨勢，顯示台灣技術正成為全球車廠與資料中心的新興核心資源。未來，Edge AI、功能安全及資安能力將是台灣硬體與半導體廠商與國際市場合作的關鍵。