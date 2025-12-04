先買後付成顯學 台灣大「大哥付你分期」雙11交易額倍增

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

先買後付（BNPL）服務成為歲末採購新顯學！台灣大哥大（3045）宣布，旗下「大哥付你分期」觀察到年終消費趨勢，在用戶對彈性付款需求高漲下，今年雙11檔期（11月1日至11月11日）整體交易額較去年同期顯著成長124%。

台灣大表示，由此觀察，反映出兩大消費趨勢，一為先買後付服務已擴大至美妝、家電等多元品類；其次，用戶明顯偏好可跨平台使用的靈活分期工具。

呼應此趨勢並助攻年終採購高峰，台灣大宣布，「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，用戶在momo購物網、myfone網路門市、91APP合作品牌等指定通路選用「大哥付你分期」結帳，累計回饋最高可獲得6,921元mo幣。

台灣大電信金融事業副總經理吳建頤觀察，用戶在重大檔期的跨平台消費愈趨活躍，尤其在618與雙11期間，「大哥付你分期」的使用率大幅提升，今年11月整體交易額更較去年成長 104%，11月1日至11月11日的雙11檔期交易額更較去年同期成長124%，顯示用戶已逐漸把更具彈性的分期付款視為年終採購的重要工具。

吳建頤指出，「先買後付」服務使用場域，擴散至多元品類，不再局限於 3C 或高單價商品，而是擴大至美妝、家電、生活用品等多元品類；其次，用戶明顯偏好能跨平台靈活使用、能搭配各平台回饋組合的支付方案。

吳建頤強調，「大哥付你分期」將持續為用戶提供靈活彈性、跨線上線下平台的消費體驗，並拓展更多平台與店家，為消費者打造最優質的電信金融產品。

平台 消費 台灣大哥大

