先買後付成顯學 台灣大「大哥付你分期」雙11交易額倍增
先買後付（BNPL）服務成為歲末採購新顯學！台灣大哥大（3045）宣布，旗下「大哥付你分期」觀察到年終消費趨勢，在用戶對彈性付款需求高漲下，今年雙11檔期（11月1日至11月11日）整體交易額較去年同期顯著成長124%。
台灣大表示，由此觀察，反映出兩大消費趨勢，一為先買後付服務已擴大至美妝、家電等多元品類；其次，用戶明顯偏好可跨平台使用的靈活分期工具。
呼應此趨勢並助攻年終採購高峰，台灣大宣布，「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，用戶在momo購物網、myfone網路門市、91APP合作品牌等指定通路選用「大哥付你分期」結帳，累計回饋最高可獲得6,921元mo幣。
台灣大電信金融事業副總經理吳建頤觀察，用戶在重大檔期的跨平台消費愈趨活躍，尤其在618與雙11期間，「大哥付你分期」的使用率大幅提升，今年11月整體交易額更較去年成長 104%，11月1日至11月11日的雙11檔期交易額更較去年同期成長124%，顯示用戶已逐漸把更具彈性的分期付款視為年終採購的重要工具。
吳建頤指出，「先買後付」服務使用場域，擴散至多元品類，不再局限於 3C 或高單價商品，而是擴大至美妝、家電、生活用品等多元品類；其次，用戶明顯偏好能跨平台靈活使用、能搭配各平台回饋組合的支付方案。
吳建頤強調，「大哥付你分期」將持續為用戶提供靈活彈性、跨線上線下平台的消費體驗，並拓展更多平台與店家，為消費者打造最優質的電信金融產品。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言