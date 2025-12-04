LINE公布「貼圖表情回應」年度統計 大家最愛用這表情
LINE貼圖今年更新多項功能，統計今年上線的全新「表情回應」功能大獲用戶喜愛，據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。
LINE貼圖也首度公布，表情貼使用在「表情回應」功能，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。
LINE貼圖統計，2025年台灣市場創作者平均累計銷售額再創新高，前十名「業績」高達16億日圓（約新台幣3.23億元），本土創作蓬勃發展，貼圖創作也商機無限。2025前十大原創貼圖排行榜中，第一名由日本作者NishimuraYuji(西村優志)創作的「LOVE RABBIT戀愛兔」取得。
LINE貼圖指出，近年台灣創作者的IP角色也陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度。三麗鷗（SANRIO）持續推出新作展現多元風格，藉由旗下角色與台灣創作者IP角色聯名後，成功掀起熱潮，運用三麗鷗既有角色魅力與野生喵喵怪可愛賣萌語感，讓喵喵怪、喜拿和布丁狗有全然不同的有趣呈現；由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製的「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」，以圓滾滾姿態描繪寶可夢經典角色，不僅受台灣用戶喜愛，在日本上架也獲得好評。跨界聯名的貼圖創意，不只展現內容可塑性與國際市場接受度，更成為延伸到海外能見度的重要力量，堆砌台灣原創角色的跨文化吸引力。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言