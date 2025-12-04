LINE公布「貼圖表情回應」年度統計 大家最愛用這表情

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE貼圖今年更新多項功能，統計今年上線的全新「表情回應」功能大獲用戶喜愛，據統計，每月使用「表情回應」的不重複用戶數已達940萬，同步推升「表情貼」的多元玩法，不論是「單張作為小貼圖傳送」、「加入文字訊息內強調語氣」、「用表情貼做訊息回應」，豐富的使用方式大大激發創意，讓今年的表情貼創作，擁有更多場景運用，以更直覺的方式傳達情緒與反應。

LINE貼圖也首度公布，表情貼使用在「表情回應」功能，最多人使用的表情為各式各樣的「讚」，深刻傳遞肯定的正面情緒。

LINE貼圖統計，2025年台灣市場創作者平均累計銷售額再創新高，前十名「業績」高達16億日圓（約新台幣3.23億元），本土創作蓬勃發展，貼圖創作也商機無限。2025前十大原創貼圖排行榜中，第一名由日本作者NishimuraYuji(西村優志)創作的「LOVE RABBIT戀愛兔」取得。

LINE貼圖指出，近年台灣創作者的IP角色也陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度。三麗鷗（SANRIO）持續推出新作展現多元風格，藉由旗下角色與台灣創作者IP角色聯名後，成功掀起熱潮，運用三麗鷗既有角色魅力與野生喵喵怪可愛賣萌語感，讓喵喵怪、喜拿和布丁狗有全然不同的有趣呈現；由「貓貓蟲咖波」創作者亞拉繪製的「動來動去！不可思議的寶可夢貼圖」，以圓滾滾姿態描繪寶可夢經典角色，不僅受台灣用戶喜愛，在日本上架也獲得好評。跨界聯名的貼圖創意，不只展現內容可塑性與國際市場接受度，更成為延伸到海外能見度的重要力量，堆砌台灣原創角色的跨文化吸引力。

創作者 貼圖 LINE

