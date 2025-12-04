Yahoo公布2025十大台灣新聞事件 大罷免全民關心、鏟子超人上前三
Yahoo 4日公布2025年度「十大台灣新聞事件」、「十大國際新聞事件」排行榜。十大台灣新聞事件，由全台矚目的「大罷免全否決」、花蓮「鏟子超人」、台美「關稅風暴」為最受關注前三名。全球政局重組與區域衝突仍牽動國際局勢，「川普重返白宮一年」政策衝擊全球經貿、日本首位女首相高市早苗上任提及「台灣有事論」引發中日關係緊張、「以哈停火」則是最受關注的國際焦點話題。
Yahoo統計，今年以政局對立、天災與社會安全、及經濟民生相關議題最受矚目。「史無前例大罷免全否決」奪下年度榜首，突顯高度對立的政治氛圍，也反映朝小野大格局下的國會攻防；「馬太鞍溪堰塞湖溢流」重創光復鄉，災後「鏟子超人」志工湧入協助重建，展現台灣社會的團結與韌性，高居第二；「關稅風暴」引發台股動盪，創單日最大跌幅紀錄後，年終回升並逆勢創新高，攻上排行榜第三名；而政府還稅於民，實施「史上最高金額全民普發一萬現金」，名列第四。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測鏡頭拍峇里島日出、捕捉厭世猴群
📢 LINE吃200GB空間！刪1群組「全當機」靠它救回 他曝安心刪除方法
📢 iPhone用戶小心！他「打FaceTime」慘交5700元電話費 改1設定防中招
📢 iPhone 18系列「史上最難選」！打破賈伯斯策略 選機方式大變動
📢 DJI Neo 2開箱！實測新手操作 空拍日出、環繞、跟拍1秒上手
📢 懶人包／LINE帳號換機方法一文看懂！開始前檢查3件事、1錯誤害資料救不回
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言