立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

Yahoo公布2025十大台灣新聞事件 大罷免全民關心、鏟子超人上前三

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Yahoo 4日公布2025年度「十大台灣新聞事件」、「十大國際新聞事件」排行榜。十大台灣新聞事件，由全台矚目的「大罷免全否決」、花蓮「鏟子超人」、台美「關稅風暴」為最受關注前三名。全球政局重組與區域衝突仍牽動國際局勢，「川普重返白宮一年」政策衝擊全球經貿、日本首位女首相高市早苗上任提及「台灣有事論」引發中日關係緊張、「以哈停火」則是最受關注的國際焦點話題。

Yahoo統計，今年以政局對立、天災與社會安全、及經濟民生相關議題最受矚目。「史無前例大罷免全否決」奪下年度榜首，突顯高度對立的政治氛圍，也反映朝小野大格局下的國會攻防；「馬太鞍溪堰塞湖溢流」重創光復鄉，災後「鏟子超人」志工湧入協助重建，展現台灣社會的團結與韌性，高居第二；「關稅風暴」引發台股動盪，創單日最大跌幅紀錄後，年終回升並逆勢創新高，攻上排行榜第三名；而政府還稅於民，實施「史上最高金額全民普發一萬現金」，名列第四。

