聰泰總座林宏沛：輝達機器人專案持續湧入 趨勢不可逆、動能不會停

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
聰泰總經理林宏沛。記者蕭君暉／攝影
聰泰（5474）總經理林宏沛4日表示，該公司是輝達（NVIDIA）機器人運算平台Jetson Thor的主力合作夥伴之一，在該平台帶動下，全球機器人專案正大量湧現至聰泰，看來動能是一直來、不會停，機器人產業已經形成不可逆的長期成長趨勢，聰泰除了今年維持兩位數成長，2026年動能同樣明確。

林宏沛指出，輝達Thor模組就是為機器人而生，現階段「沒有替代性」，全球只要啟動機器人開發，多半都以Thor作為平台。因此，聰泰近期接觸的案源「幾乎全部都是機器人」，詢問度明顯增加，之前聰泰還會公布專案數量，現在已經不用特別統計，而是要專心把每個案子做到開花結果。

他說，機器人產業已經確立成長路徑，市場逐步往前推進，「這個趨勢已經不可逆」。以明年而言，只要是圍繞Thor的機器人專案，需求將持續湧入，「動能不會停」。

聰泰是影像擷取專家，等於是機器人的眼睛，還必須整合機器人的大腦、心臟與各個關節，以打造出具備感知能力的機器人。

林宏沛強調，機器人擁有大量感測器，無論是外觀上能見或是放置於設備內部的「眼睛」，都會生成巨量資料，這些資料已不再上雲處理，而是轉向地端邊緣運算（Edge Computing）。該公司正是在「高速影像處理、邊緣算力、超高速資料傳輸」三個環節具備完整整合能力，成為輝達生態系中的重要協作夥伴。

林宏沛說，聰泰已與鴻海（2317）等大型企業保持緊密合作，把「眼睛（影像）」與「大腦」結合。從過去單純銷售影像模組，提升到能提供「整顆頭、心臟」的整體系統方案，從後端供應鏈走向更明顯的市場位置。

隨著生態系擴大，聰泰的應用也不再局限於新興領域，由於製造業對機器人與高階影像需求亦加速浮現，「新的生意會一直進來，我們也不會繼續再躲在後面了」。

