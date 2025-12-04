台灣人今年都用Google找什麼？ 地震、大S、普發一萬全上榜

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google台灣公布2025台灣年度搜尋排行榜，在年度總榜與公共政策榜單中，對「地震」、與颱風時節「停班停課」的搜尋熱度，成為台灣人面對天災時的共同默契。美聯社
Google台灣公布2025台灣年度搜尋排行榜，在年度總榜與公共政策榜單中，對「地震」、與颱風時節「停班停課」的搜尋熱度，成為台灣人面對天災時的共同默契。另外，今年是公民權利成長的一年，「大罷免」、「公投」與「普發一萬登記」的熱搜程度 ，代表民眾不願在公共事務中缺席。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格中，公布台灣過去一年熱搜狀況：「擁抱科技，更熱愛生活」：用戶積極掌握最新的AI工具使用方式；另一手透過搜尋抓住關鍵，在真實的土地上確認安全、爭取權益、解決難題，並與他人共享這個世界。2025年的台灣在虛實整合的生活中，活得比以往都更加立體、更加真實。

根據Google統計，過去一年（去年12月至今年11月18日）快速竄升關鍵字總榜中，「地震」名列第一，「大S」為第二，第三則是民眾關注的「普發一萬」；「快速竄升AI工具」榜單中，Gemini躍升為冠軍，也是關鍵字總榜的第五名； 東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」擠進第四名，凸顯台灣日益增長的跨語言學習需求。不出意外，美國總統川普則成為快速竄升人物第一名。

在公共政策快速竄升關鍵字中，「普發一萬登記」居冠，其次為「關稅」，第三為「停班停課」，「大罷免」、「公投」都上榜，分居六、八名。

Google公布2025年度搜尋排行榜，在公共政策關鍵字中，民眾最關注就是「普發一萬登記」。圖／Google台灣提供
Google公布2025年度搜尋排行榜，總榜關鍵字「地震」為第一，代表AI的Gemini居第五。圖／Google台灣提供
停班停課 Google 地震 大S 普發一萬

