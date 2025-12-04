快訊

壓電技術再創新 村田製作所2025台灣醫療科技展秀AI智慧醫療解決方案

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
村田製作所於2025台灣醫療科技展引領AI時代智慧醫療。圖／公司提供
村田製作所於2025台灣醫療科技展引領AI時代智慧醫療。圖／公司提供

全球領先的被動電子元件供應商龍頭村田製作所（Murata Manufacturing）今於2025台灣醫療科技展（Healthcare+ Expo, Taiwan）展示一系列次世代智慧醫療解決方案，涵蓋Picoleaf壓電薄膜感測器智慧穿戴模組方案、超音波壓電陶瓷微型氣泵、以及多款適用於醫療設備的電感與降噪元件。

村田表示，憑藉低功耗、微型化與高穩定度的技術優勢，集團發表從元件到模組的全面解決方案，協助醫療與健康裝置在有限空間內，實現高準確度和穩定性，全面加速次世代智慧醫療應用落地。

根據最新研究顯示，全球約85%醫療業者正在評估或已導入生成式AI，以AI驅動臨床效率與醫療品質，面對資料密度、監測需求和運算負載持續攀升，村田製作所展現其橫跨元件、模組至終端應用的完整研發與製造能力，並於本次展會重點展示Picoleaf壓電薄膜感測器、智慧穿戴模組方案與超音波壓電陶瓷微型氣泵三大解決方案。透過高靈敏度感測、低功耗系統整合與微型化設計，加速智慧醫療產品的應用與發展。

村田製作所的Picoleaf壓電薄膜感測器，採用獨特的有機壓電膜，具備僅0.2公釐（mm）超薄厚度及2×10公釐（mm）小型化設計，能在緊湊空間內提供穩定且高靈敏度的位移與壓力偵測能力，其柔性結構可貼附於多種曲面外型，為智慧醫療裝置的外觀設計與元件配置帶來更高彈性。

村田指出，Picoleaf壓電薄膜感測器可偵測1微米級的細微變化，具備非熱釋電性特質，能避免體溫或環境熱源造成的訊號漂移，強化長時間生命體徵監測的準確度，展現卓越性能。感測器本體採零功耗設計，僅需物理壓力即能產生訊號，運作電流低於10微安培（µA），支援智慧醫療裝置在低功耗條件下維持高效運作。

此外，其採用之聚乳酸（Polylactic Acid, PLA）壓電膜兼具碳中和與高透光特性（透光值達93%），不僅符合永續材料趨勢，更能滿足穿戴式與醫療裝置在光學表現與外觀設計的多元需求。

綜觀來看，村田製作所在醫療領域的產品與解決方案，現已廣泛應用於智慧穿戴裝置、血壓監測手錶、氣體檢測儀及各類醫療量測設備，協助眾多醫療設備大廠在裝置輕量化與功能整合之間取得最佳平衡。

展望未來，村田製作所將持續深化三大醫療應用方向，包括消費型醫療應用（Consumer）、專業醫療設備（Equipment）、植入式醫療裝置（Implant），以技術量能結合日本研發資源與台灣市場需求，打造從元件到模組的全方位解決方案，致力於實現全球患者與使用者更穩定且精準的智慧健康管理體驗。

