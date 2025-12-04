創見：供應鏈運作穩健 持續維護長期合作夥伴關係

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體模組創見（2451）長期與全球主要供應商保持良好合作關係，並與多家上游夥伴簽訂長期供應協議（Long-Term Agreement, LTA），雖然近期上游供應商面臨產能緊縮、供貨吃緊，各原廠仍承諾將盡最大努力確保創見的供應量，以降低對客戶的影響。

儘管記憶體市場價格持續攀升，創見仍與客戶保持密切溝通，致力減緩市場變動所帶來的衝擊，與客戶共同度過這段挑戰期。針對既有合作客戶，公司將持續努力滿足需求並維持穩定出貨。

創見始終秉持穩健經營的理念，並持續與供應鏈夥伴、國際原廠及全球客戶保持緊密合作。未來，創見也將持續深耕技術研發、提升產品品質，與客戶及合作夥伴攜手前行，迎接下一階段的成長與機會。

創見 記憶體模組 市場

