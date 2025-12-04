台灣人最常用LINE 這族群愛用Facebook Messenger
資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群通訊行為調查，針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網友常用LINE，而Facebook Messenger居次（46.7%）。
在年齡差異上，LINE以45-65歲常用比率最高，約94%、18-24歲（78.9%）最低；針對Messenger，18-24歲（50%）常用比率過半，為全年齡層最高，而45-54歲（40.2%）低於其他年齡層。
進一步調查LINE用戶常用的系列服務，前五名以金融服務（54.5%）居冠，如LINE Bank、LINE Pay、LINE POINTS等，第二名為生活服務（51.1%），如LINE社群、LINE GO、LINE發票管家等。第三至第五名依序為購物服務（37.6%）、娛樂服務（26%）與工具服務（15.2%）。針對過半用戶愛用的金融服務，以25-34歲（63.3%）常用比例最高，也是全年齡唯一超過六成的族群；生活服務以18-24歲（57.8%）的常用比例最高。除此，18-24歲族群更常使用娛樂服務、相機服務；55-65歲更常使用購物服務、工具服務。
資策會MIC調查顯示，網友最常在社群或通訊軟體上觀看的線上廣告內容，前五類依序為美食餐廳（36.9%）、觀光旅遊（30.9%）、投資理財（28.3%）、日常用品（20.4%）與3C家電（18%）。關注吸引用戶的線上廣告互動形式，以小遊戲/抽獎形式的線上廣告受到最多網友青睞（51.3%），其次依序為心理測驗（21.5%）、留言互動或即時回覆（21.3%）、問答投票（16.9%），以及點擊或滑動來探索更多內容（16.6%）。個別年齡差異，25-34歲更青睞心理測驗、18-24歲更青睞留言互動或即時回覆，是業者在社群平台或通訊軟體設計線上廣告互動須留意的關鍵。
