年輕世代聚集 IG、Dcard、Threads 24.2%用戶擔心錯過社群資訊焦慮

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
資策會MIC指出，18-24歲社群用戶在Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%）的常用比率高於所有年齡層。美聯社

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），其他如Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台也有近兩成社群用戶常用。

使用平台的前五名原因，為「觀看娛樂內容（52.4%）、親友關注交流（44.8%）、獲取新聞資訊（33.9%）、獲取消費資訊（23.8%）、獲取理財資訊（23.3%）」。

MIC資深產業分析師洪齊亞分析，除了主流的YouTube與Facebook，已有更多年輕世代聚集在Instagram、Dcard與Threads平台上，世代分層明顯，將影響品牌企業經營社群平台的方向，業者必須根據不同平台著重於限時短篇、匿名表達或圈層共鳴等特性，調整內容的表現形式。

比較個別年齡層對不同社群的常用偏好，資策會MIC指出，18-24歲社群用戶在Instagram（78%）、Dcard（45.9%）與Threads（44%）的常用比率高於所有年齡層；次高為25-34歲，其常用者的比重分別為Instagram（59.3%）、Dcard（30.9%）與Threads（28.4%）。

針對PTT，35-44歲（27.8%）常用者的比重高於所有年齡層，其次為25-34歲（24.5%）。關於兩大主流社群平台YouTube、Facebook，分別以55-65歲（79.9%）、45-54歲（79.4%）常用者的比重最高，其中Facebook以35歲為常用比率的分水嶺，18-34歲約六成、35-65歲以上逾七成；而YouTube在18-24歲族群仍有高達70.6%常用。

本次調查特別關注社群用戶的資訊焦慮、體驗行動轉換程度。資策會MIC調查顯示，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，個別年齡層以18-24歲（34.9%）會感到焦慮的比例最高，其次為25-34歲（32.9%）。針對體驗貼文轉換為實際行動，有52.5%社群用戶表示會因為看到他人分享有趣的體驗，被吸引而想親自體驗，25-34歲（60.3%）比率最高、18-24歲（57.8%）次高。資深產業分析師洪齊亞表示，18-34歲是受到社群資訊焦慮影響最大的族群，同時對體驗型消費與行動也有較高的轉換機會，品牌方可據此擴散產品相關的體驗分享。

