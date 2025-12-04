快訊

全美幼兒園教中文和台語…母控「害女兒輸在起跑點」 怒告求償166萬

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

袁惟仁肺部發炎送台東馬偕急診 好友紀寶如曝最新病況

鴻海持續布局醫療機器人領域 預計2027年發酵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄。記者蕭君暉／攝影
鴻海集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）繼與台中榮總合作護理機器人之後，再切入拿取手術器材的「刷手機器人」、「自主移動機器人」等其他醫療機器人領域，預期在2027年到2028年可望達到規模化效益，可望為鴻海增添新的成長力道，並推動台灣智慧醫療邁向新的里程碑。

第四屆台灣數位健康大聯盟專案研討會4日舉行，姜志雄針對鴻海醫療機器人布局進度，做出最新說明。他指出，台灣正從「被動就醫」走向「主動健康管理」，數位健康生態系的推進已進入場域驗證與跨院鏈結階段，鴻海將以多模態醫學模型為核心資產，搭配刷手機器人、自主移動機器人（AMR）、外骨骼與護理機器人等應用，提升醫療效率，減輕醫護人力負荷。

針對機器人部署，姜志雄說，醫療場域正從「產品驅動」走向「場域驅動」，鴻海與台中榮總合作開發刷手機器人，是醫療界討論十年卻因資通訊（ICT）技術不足，而無法落地的典型案例。該機器人需精準辨識，並抓取超過150種手術刀具，電腦視覺技術是最大的研發挑戰。一旦導入之後，可替代高壓力、高重複的刀具協助工作，減輕開刀房護士負擔，畢竟護士壓力太大了。

至於其他機器人，他說，也推動多種醫療機器人落地，包括放射性化療藥物處理的機器人、應付龐大醫院運送需求的自主移動機器人、自助搬運與物流系統、協助護理人員移動病患的外骨骼裝置等，最終目標則是朝涉及法規更高的照護型機器人前進。

姜志雄強調，鴻海採取「Team Taiwan」策略，串聯中榮、北榮、馬偕、新光，以及天主教、基督教、慈濟等醫療體系，跨宗教與跨院所合作推動數位健康。透過場域驗證與資料回饋，模型與機器人系統將持續優化，逐步形成可量化、可複製的服務模式。

他表示，數位健康已不再只是概念，而是由場域支撐的系統工程，隨著多模態醫學模型成熟、醫療機器人進入多院部署，加上醫療資訊系統的數據回流與優化，智慧醫療規模可望在2027年至2028年「做起來」，成為台灣智慧醫療轉型的重要里程碑。

機器人 鴻海 數位

延伸閱讀

亞馬遜推最強晶片 可望帶旺緯穎、鴻海等營運

亞馬遜攜輝達做大AI商機 競合帶旺鴻海、緯穎等台廠

鴻海傳擴大越南生產版圖

鴻海、緯穎 押寶80天

相關新聞

台灣人最常用LINE 這族群愛用Facebook Messenger

資策會產業情報研究所（MIC）發布臺灣社群通訊行為調查，針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網...

年輕世代聚集 IG、Dcard、Threads 24.2%用戶擔心錯過社群資訊焦慮

資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Fa...

華碩智慧指揮中樞亮相 2025醫療科技展大秀人機協作新紀元

華碩（2357）以「Healthcare AI 引領智慧醫療 共築健康台灣」為主軸，於12月4日「2025台灣醫療科技展...

華碩被駭 公司連續兩日緊急發內部信宣導資安

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，該組織聲稱已竊取超過1TB資料，為此，據了解，華碩內部已連...

談轉型醫療 賴總統：強化 AI 治理、永續發展納醫院評鑑

賴清德總統4日出席「醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會」開幕式。他表示，政府正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI...

賴總統：三大關鍵點帶動下 目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機

2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。