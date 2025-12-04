鴻海持續布局醫療機器人領域 預計2027年發酵

鴻海（2317）繼與台中榮總合作護理機器人之後，再切入拿取手術器材的「刷手機器人」、「自主移動機器人」等其他醫療機器人領域，預期在2027年到2028年可望達到規模化效益，可望為鴻海增添新的成長力道，並推動台灣智慧醫療邁向新的里程碑。

第四屆台灣數位健康大聯盟專案研討會4日舉行，姜志雄針對鴻海醫療機器人布局進度，做出最新說明。他指出，台灣正從「被動就醫」走向「主動健康管理」，數位健康生態系的推進已進入場域驗證與跨院鏈結階段，鴻海將以多模態醫學模型為核心資產，搭配刷手機器人、自主移動機器人（AMR）、外骨骼與護理機器人等應用，提升醫療效率，減輕醫護人力負荷。

針對機器人部署，姜志雄說，醫療場域正從「產品驅動」走向「場域驅動」，鴻海與台中榮總合作開發刷手機器人，是醫療界討論十年卻因資通訊（ICT）技術不足，而無法落地的典型案例。該機器人需精準辨識，並抓取超過150種手術刀具，電腦視覺技術是最大的研發挑戰。一旦導入之後，可替代高壓力、高重複的刀具協助工作，減輕開刀房護士負擔，畢竟護士壓力太大了。

至於其他機器人，他說，也推動多種醫療機器人落地，包括放射性化療藥物處理的機器人、應付龐大醫院運送需求的自主移動機器人、自助搬運與物流系統、協助護理人員移動病患的外骨骼裝置等，最終目標則是朝涉及法規更高的照護型機器人前進。

姜志雄強調，鴻海採取「Team Taiwan」策略，串聯中榮、北榮、馬偕、新光，以及天主教、基督教、慈濟等醫療體系，跨宗教與跨院所合作推動數位健康。透過場域驗證與資料回饋，模型與機器人系統將持續優化，逐步形成可量化、可複製的服務模式。

他表示，數位健康已不再只是概念，而是由場域支撐的系統工程，隨著多模態醫學模型成熟、醫療機器人進入多院部署，加上醫療資訊系統的數據回流與優化，智慧醫療規模可望在2027年至2028年「做起來」，成為台灣智慧醫療轉型的重要里程碑。