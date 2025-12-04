快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

集邦：第3季全球智慧機產量季增9% 記憶體漲價恐壓抑後續成長

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

集邦（TrendForce）4日指出，受下半年傳統旺季與各大品牌新機上市帶動，2025年第3季全球智慧型手機生產量達3.28億支，季增9%、年增7%，季節性動能明顯回溫。不過，記憶體供應緊縮、價格持續上揚，已開始壓縮低階手機獲利，恐抵銷部分成長力道，集邦目前預估2025年全年產量年增1.6%，但不排除後續因記憶體成本壓力再度下修。

區域市場方面，中國大陸在補貼政策帶動下，全年銷售可望小幅成長2%，以23%市占穩居全球最大市場；印度市占約13%，年增2%；北美受上半年提前備貨影響，下半年需求轉弱，全年銷售預估年減1%，市占約11%。

品牌排名則由三星以約6,300萬支、19%市占居冠，Galaxy A系列與新一代摺疊機是主要成長動能；蘋果以約5,700萬支居次，寫下歷年第三季新高，「價格持平、容量升級」的iPhone 17基本款及外觀差異度拉高的Pro系列推升拉貨。小米第三季產量約4,500萬支名列第三，OPPO約4,000萬支居第四；非洲及新興市場布局深的傳音控股（Transsion）與vivo則緊追在後，顯示新興市場仍是Android陣營的重要成長支柱。

新興市場 智慧型手機

延伸閱讀

台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

蘋果將發新機 產業救世主

快閃記憶體供應緊張掀連鎖效應 大陸智慧手機、筆電漲價了

創見發出通知信 NAND 報價一周漲一倍 宇瞻、十銓、威剛等受惠

相關新聞

華碩被駭 公司連續兩日緊急發內部信宣導資安

PC品牌大廠華碩（2357）遭知名駭客集團Everest勒索，該組織聲稱已竊取超過1TB資料，為此，據了解，華碩內部已連...

台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

地緣政治效應下，台灣一枝獨秀的NB代工生意也面臨衝擊，Digitimes研究顯示，2026年台灣NB ODM市占率將因紅...

華碩智慧指揮中樞亮相 2025醫療科技展大秀人機協作新紀元

華碩（2357）以「Healthcare AI 引領智慧醫療 共築健康台灣」為主軸，於12月4日「2025台灣醫療科技展...

談轉型醫療 賴總統：強化 AI 治理、永續發展納醫院評鑑

賴清德總統4日出席「醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會」開幕式。他表示，政府正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI...

賴總統：三大關鍵點帶動下 目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機

2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳...

友達集團跨域整合 3D、AI 技術有成 3D 顯微手術影像進化

友達集團（2409）今年由集團子公司達擎領軍，集結友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴，參與2025台灣醫療科技展，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。