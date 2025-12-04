集邦：第3季全球智慧機產量季增9% 記憶體漲價恐壓抑後續成長
集邦（TrendForce）4日指出，受下半年傳統旺季與各大品牌新機上市帶動，2025年第3季全球智慧型手機生產量達3.28億支，季增9%、年增7%，季節性動能明顯回溫。不過，記憶體供應緊縮、價格持續上揚，已開始壓縮低階手機獲利，恐抵銷部分成長力道，集邦目前預估2025年全年產量年增1.6%，但不排除後續因記憶體成本壓力再度下修。
區域市場方面，中國大陸在補貼政策帶動下，全年銷售可望小幅成長2%，以23%市占穩居全球最大市場；印度市占約13%，年增2%；北美受上半年提前備貨影響，下半年需求轉弱，全年銷售預估年減1%，市占約11%。
品牌排名則由三星以約6,300萬支、19%市占居冠，Galaxy A系列與新一代摺疊機是主要成長動能；蘋果以約5,700萬支居次，寫下歷年第三季新高，「價格持平、容量升級」的iPhone 17基本款及外觀差異度拉高的Pro系列推升拉貨。小米第三季產量約4,500萬支名列第三，OPPO約4,000萬支居第四；非洲及新興市場布局深的傳音控股（Transsion）與vivo則緊追在後，顯示新興市場仍是Android陣營的重要成長支柱。
