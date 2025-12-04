明基佳世達醫療艦隊參加醫療科技展 三大 AI 智慧醫療產品亮相
明基佳世達集團於台灣醫療科技展中展示樂齡醫療健康的多元應用，讓長者「活得老，又活得好」，明基佳世達醫療健康大平台作為整合樞紐，聚焦院外預防與院內治療，推出「AI心肺檢測」、「AI復健訓練」以及「AI健康管理平台App」三大AI應用，透過胸腔影像分析、專屬訓練課程與生理指標追蹤，提升診斷效率並支援個人化健康管理，打造跨場域的樂齡醫療健康生態圈。
台灣醫療科技展是亞太規模最大的醫療科技盛會，去年參展攤位已超過2,300個攤位，吸引超過20萬的參觀人次，其中更包含上百家的海外醫院與超過38,000位國際買家。明基佳世達集團連續第八年參與盛會，積極拓展樂齡醫療健康與AI智慧醫療商機。
佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示：「2025年超高齡社會的到來，樂齡需求將持續增加，明基佳世達積極投入樂齡市場、AI醫療應用，以提供精準的醫療解決方案。集團結合院內外資源與科技創新，不僅提升醫療效率，也兼顧長者健康管理與生活品質，打造便利的樂齡健康照護模式。」
相較日本從高齡社會（14%）走到超高齡社會（20%）歷時29年，台灣僅用7年便急速進入超高齡社會，目前每五位國人中，就有一位65歲以上的長者，老化節奏之快令人憂心。如何滿足從預防、保健到照護的連續性需求，明基佳世達集團打造「樂齡醫療健康生態圈」，展示院內外超過十項科技應用，並透過「AI健康管理平台App－Ha!app」串聯，讓醫師與使用者全面掌握健康狀況。
明基佳世達集團聯合集團內超過20家夥伴公司，展示六大主題，分別為樂齡醫療健康生態圈、智慧精準手術室、血液透析、超音波技術、健康照護及專業醫療耗材，提供民眾醫藥、防疫、樂齡全方位服務，完整呈現集團跨國、跨區域、跨產業鏈的醫電整合能量。
