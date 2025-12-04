永豐投信：提前布局 鎖定科技革命與年末旺季雙引擎

市場目光全面聚焦輝達AI晶片龍頭。在科技股近期回調、估值收斂的背景下，使其股價更有機會反映真實基本面。回顧過去數季，輝達財報屢屢超出市場預期，挹注AI概念股動能。不僅代表美股科技產業溫度，也是AI景氣循環的重要風向球。

AI科技浪潮加速成形，並非憑空炒作，而是基於成熟技術與商業模式落地雙重基礎。從美國雲端服務商到全球製造、金融、零售企業，資本支出正以前所未見的規模投入AI基礎建設。生成式AI工具帶來降本增效，資料中心全面升級，邊緣運算、醫療AI、自動駕駛、智慧客服等應用已開始創造實質營收。與1990年代網路泡沫相比，當時變現路徑不明、估值靠想像，如今AI則已有明確商業模式帶動獲利擴張，是股市長多格局的核心原因。

永豐投信表示，根據彭博統計顯示，自AI革命時代2022年11月30日至2025年11月11日，S&P 500指數報酬率達67.8%。隨著AI大模型效能持續躍進、AI晶片迭代加速、企業應用滲透率提升，市場普遍關注AI科技應用之長期發展，AI產業投資動能可望延續至明年，是長期成長的產業。雖產業發展趨勢及市場經濟具不確定性，惟市場仍普遍認為，AI不僅是科技革命核心，更是全球資本市場不可忽視的長期投資配置主軸。此趨勢也成為美股的重要推手，同時帶動長線投資情緒轉趨正面。

展望美股後市，今年度第4季至隔年第1季可能將為歷史表現最亮眼的雙季度，受惠消費旺季、聖誕行情、企業年終獎金入市，以及Q4財報與年度展望發布等利多，市場氣氛通常明顯轉強。在此環境下，永豐美國500大ETF（00858）具備分散性，涵蓋美國科技、金融、消費、醫療等關鍵企業。無論蘋果推升AI手機革命、微軟強化雲端AI服務、輝達穩坐AI算力核心，或消費龍頭受惠年末購物潮，皆可完整掌握。