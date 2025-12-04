宏碁資訊推出 iMoT 智能醫療解決方案 強化資安聯防機制

宏碁資訊（6811）將於4日參加為期三天的台灣醫療科技展，並受衛福部署立醫院邀請，在院方攤位展出「iMoT 智能醫療營運解決方案」。面對全球醫療物聯網（IoMT）資安威脅日益嚴峻，該方案主要協助臺灣64家CI醫院 （Critical Infrastructure，意指該醫院所提供的關鍵基礎設施，若中斷或停頓會影響醫療核心業務或病人安全），強化其資安聯防機制，透過單一平台可視化的管理，為資訊和醫療儀器資產設備，提供 24/7 全時偵測應變，提升資安韌性，以確保病患診療照護過程安全無虞，達成醫療服務不中斷。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「隨著醫療數位化加速，醫療物聯網已成為提升醫療品質的核心，但同時也帶來更複雜的資安挑戰，特別是醫院，其 IT 系統的停擺會影響營運，但如生理監視、麻醉機、呼吸機等醫療儀器系統的停擺，卻可能危及生命。宏碁資訊提供的智能醫療解決方案，目標是協助醫療單位建立可持續、安全且符合法規要求的數位環境，確保醫療服務的韌性。」

宏碁資訊提供的「iMoT 智能醫療解決方案」 以xMDR（Extended Managed Detection and Response）整合 EDR端點偵測與回應和 NDR網路偵測與回應，再搭配端點合規檢測機制，提供涵蓋「偵測、盤點、應變、調查」的全方位資安服務。專注於資安事件應變服務，提供快速止損與深度鑑識。一旦發生資安警報，透過緊急檢視各項資安防護設備，在事件爆發的黃金時間內快速止損，並藉由IR （Incident Response事件應變）調查服務深度鑑識網路與主機惡意活動，準確還原入侵路徑，從來源及根本（Root Cause）上解決資安問題。