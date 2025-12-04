快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

賴總統：三大關鍵點帶動下 目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞。記者謝柏宏／攝影
2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞。記者謝柏宏／攝影

2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機。首先是臺灣在醫療科技產業上，已經打下非常好的基礎；二是政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展；三是法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。

賴總統表示，一年一度的醫療科技展，已經是亞洲指標性的盛會，也是世界各國了解臺灣醫療服務與科技能量的重要窗口。今天臺灣的醫療科技產業之所以能夠蓬勃發展，生策會及各界會長的努力可以說是功不可沒，打造出極具國際影響力的平台，讓臺灣在全球健康產業的版圖中，扮演越來越關鍵的角色。

賴總統表示，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機，主要由三大關鍵點：

第一，臺灣在醫療科技產業上，已經打下非常好的基礎。台灣不只是醫療水準好，生物科技產業也已具相當規模，更難得的是，台灣擁有非常強大的科技產業，不論是半導體、人工智慧、物聯網，或是雲端運算、5G 通訊等，這些「強強聯手」，為臺灣持續發展醫療科技產業奠定了堅實的基礎。

第二，政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展。2016 年蔡英文總統上任之後，提出「5+2 產業創新」，其中一項就是推動生物醫療科技產業發展。2020 年蔡總統連任後，又進一步把精準醫療，列為國家要推動的六大核心戰略產業之一。

自賴總統上任之後，特別在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療與精準醫療。期望透過大家的努力，由政府做堅強後盾，讓國人更健康、國家更強，也讓世界能夠擁抱臺灣。

第三，在法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。在行政院與立法院合作下，近年來相關法制愈來愈完備。2021年立法院三讀通過《生物醫藥產業發展條例》； 2024 年又通過《再生醫療法》以及《再生製藥條例》，這些法制的完備，對臺灣醫療科技產業的發展可說是推波助瀾。

在經費方面，政府同樣不遺餘力地支持這個產業的發展。除了國科會、經濟部、國發會等既有經費之外，在健康台灣推動委員會之下，另外編列了一個為期五年、總額 489億元的「健康台灣生根計畫」，其中一個重點，就是推動智慧醫療。

同時，衛福部正在推動的 FHIR 標準，讓科技可以更順利地導入醫療流程，協助醫療環境導入醫療科技，提升整體醫療服務效率。

另外，這幾年在政府與產業界的合作下，臺灣已經形成生物醫藥與醫療科技的產業聚落。政府積極成立國家生技研究園區，並推動新竹生醫園區，北中南各地都有生技醫藥或醫療科技產業園區的布局，而且是一個園區串聯一個園區，產生加乘的效果。也就是說，經過多年努力，醫療科技產業已經在臺灣落地生根，正蓄勢待發。

賴總統表示，近年來，臺灣的醫療服務持續走向國際，包括「醫療新南向」政策，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。從去年開始，我們把泰國兼轄寮國，並將菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，目前已擴大為「十國十三中心」，讓臺灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

賴總統指出，非常欽佩生策會，剛剛與捷克健康照護機構簽訂合作計畫，並將提供經費，協助菲律賓人民提升醫療服務。這正展現出這幾年大家共同打拚所累積的醫療科技實力：我們已經有能力走進國際，向國際社會具體展現「Taiwan can help」的精神。

生技 菲律賓 衛福部 賴清德

延伸閱讀

紐時專訪 賴總統：中國經濟非常不好 台灣樂意幫助解決問題

台國防特別預算400億美元 賴總統：做最壞打算、做最好準備

涉外人士：總統紐時論壇專訪 向世界闡述台灣態度

賴總統：期待透過台美關稅談判 深化雙邊經貿關係

相關新聞

台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

地緣政治效應下，台灣一枝獨秀的NB代工生意也面臨衝擊，Digitimes研究顯示，2026年台灣NB ODM市占率將因紅...

亞馬遜推最強晶片 可望帶旺緯穎、鴻海等營運

全球最大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜AWS美國時間2日宣布，推出旗下最強自研AI晶片「Trainium 3」，強調性能...

談轉型醫療 賴總統：強化 AI 治理、永續發展納醫院評鑑

賴清德總統4日出席「醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會」開幕式。他表示，政府正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI...

賴總統：三大關鍵點帶動下 目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機

2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳...

友達集團跨域整合 3D、AI 技術有成 3D 顯微手術影像進化

友達集團（2409）今年由集團子公司達擎領軍，集結友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴，參與2025台灣醫療科技展，以...

賴總統：台半導體是全世界共同資產 願助美製造全球50%晶片

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）「DealBook Summit」主持人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。