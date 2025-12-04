賴總統：三大關鍵點帶動下 目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機

2025年台灣醫療科技展4日開展，賴清德總統在開幕典禮上致詞表示，在三大關鍵點帶動下，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機。首先是臺灣在醫療科技產業上，已經打下非常好的基礎；二是政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展；三是法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。

賴總統表示，一年一度的醫療科技展，已經是亞洲指標性的盛會，也是世界各國了解臺灣醫療服務與科技能量的重要窗口。今天臺灣的醫療科技產業之所以能夠蓬勃發展，生策會及各界會長的努力可以說是功不可沒，打造出極具國際影響力的平台，讓臺灣在全球健康產業的版圖中，扮演越來越關鍵的角色。

賴總統表示，目前正是臺灣發展醫療科技產業的絕佳時機，主要由三大關鍵點：

第一，臺灣在醫療科技產業上，已經打下非常好的基礎。台灣不只是醫療水準好，生物科技產業也已具相當規模，更難得的是，台灣擁有非常強大的科技產業，不論是半導體、人工智慧、物聯網，或是雲端運算、5G 通訊等，這些「強強聯手」，為臺灣持續發展醫療科技產業奠定了堅實的基礎。

第二，政府非常重視醫療科技與生醫產業的發展。2016 年蔡英文總統上任之後，提出「5+2 產業創新」，其中一項就是推動生物醫療科技產業發展。2020 年蔡總統連任後，又進一步把精準醫療，列為國家要推動的六大核心戰略產業之一。

自賴總統上任之後，特別在總統府成立「健康台灣推動委員會」，有計畫地推動智慧醫療、再生醫療與精準醫療。期望透過大家的努力，由政府做堅強後盾，讓國人更健康、國家更強，也讓世界能夠擁抱臺灣。

第三，在法制面與資源挹注方面，政府也持續強化。在行政院與立法院合作下，近年來相關法制愈來愈完備。2021年立法院三讀通過《生物醫藥產業發展條例》； 2024 年又通過《再生醫療法》以及《再生製藥條例》，這些法制的完備，對臺灣醫療科技產業的發展可說是推波助瀾。

在經費方面，政府同樣不遺餘力地支持這個產業的發展。除了國科會、經濟部、國發會等既有經費之外，在健康台灣推動委員會之下，另外編列了一個為期五年、總額 489億元的「健康台灣生根計畫」，其中一個重點，就是推動智慧醫療。

同時，衛福部正在推動的 FHIR 標準，讓科技可以更順利地導入醫療流程，協助醫療環境導入醫療科技，提升整體醫療服務效率。

另外，這幾年在政府與產業界的合作下，臺灣已經形成生物醫藥與醫療科技的產業聚落。政府積極成立國家生技研究園區，並推動新竹生醫園區，北中南各地都有生技醫藥或醫療科技產業園區的布局，而且是一個園區串聯一個園區，產生加乘的效果。也就是說，經過多年努力，醫療科技產業已經在臺灣落地生根，正蓄勢待發。

賴總統表示，近年來，臺灣的醫療服務持續走向國際，包括「醫療新南向」政策，在印度、印尼、越南、汶萊、菲律賓、泰國、馬來西亞、緬甸等國家，建立醫療合作與人才培訓機制。從去年開始，我們把泰國兼轄寮國，並將菲律賓擴大為「一國雙中心」，再加上新增柬埔寨計畫，目前已擴大為「十國十三中心」，讓臺灣的醫療服務、醫材、生技與智慧醫療，能推廣到更多國家，也讓世界更看見臺灣。

賴總統指出，非常欽佩生策會，剛剛與捷克健康照護機構簽訂合作計畫，並將提供經費，協助菲律賓人民提升醫療服務。這正展現出這幾年大家共同打拚所累積的醫療科技實力：我們已經有能力走進國際，向國際社會具體展現「Taiwan can help」的精神。