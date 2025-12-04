談轉型醫療 賴總統：強化 AI 治理、永續發展納醫院評鑑

賴清德總統4日出席「醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會」開幕式。他表示，政府正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，建立國家級醫療資安防護機制。此外，在全球邁向淨零排放的趨勢下，政府已經研議將「永續發展」納入醫院評鑑。

賴總統致詞表示，作為醫師出身的總統，他深切了解醫療體系的穩健與否，攸關人民、國家安全與社會韌性。在人口老化、慢性病負擔攀升、疫情威脅等多重挑戰下，打造「健康台灣」是國家的重要政策，促進醫療的轉型與升級，是一定要走的方向。

賴總統說，政府推動各項政策，讓台灣的醫療發展，能夠與時俱進，守護國民的健康。

他指出，首先，啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與AI，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系，讓台灣從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

因應AI時代的來臨，賴總統提到，政府正在推動「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，建立國家級醫療資安防護機制，推動跨院資料互通標準，並且設立AI應用的驗證與責任制度，打造安全、互通且值得信賴的智慧醫療環境。

賴總統提到，台灣在AI方面的運用，不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

賴總統也說，在全球邁向淨零排放的趨勢下，政府已經研議將「永續發展」納入醫院評鑑，並且積極協助醫療院所進行綠色節能、淨零排放，邁向綠色轉型。

他表示，健康資料庫與生物資料庫的運用，攸關生技產業的進步發展。台灣近年來除了積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。

賴總統說，未來政府將持續積極參與全球健康治理，並透過與世界醫師會合作，深化醫療科技交流、促進智慧醫療發展、推動醫療倫理共識與氣候變遷下的韌性醫療建設。台灣願意與世界共享經驗、共同研究、投資和訓練人才。