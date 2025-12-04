友達集團跨域整合 3D、AI 技術有成 3D 顯微手術影像進化

友達集團（2409）今年由集團子公司達擎領軍，集結友達耘康、原色口腔數位及12家合作夥伴，參與2025台灣醫療科技展，以「超越3D，精準AI」為主題，整合顯示技術、影像串流，邊緣運算與AI能力，推動3D可視化、AI輔助判讀、中醫數位化檢測等多元應用量能，為醫療產業帶來高效、精準且智慧化的診斷與治療方案，樹立高品質醫療服務新標竿。

達擎董事長暨總經理吳宜芳表示：「智慧醫療的發展不僅只依靠單一技術，而是整個生態系的力量。友達結合集團資源，並與AI、邊緣運算及臨床應用領域的夥伴緊密合作，打造跨域整合的創新解決方案。我們攜手產官學界，從顯微手術到遠距教學，推動智慧醫療落地，提升手術精準度、安全性，強化醫護團隊協作效率，引領醫療產業邁向更高價值與永續發展。」

達擎3D影像技術進化 助攻顯微手術與臨床教學

達擎持續深化3D顯示技術，攜手超微醫學與德益科技，整合MMI Symani顯微手術機器人系統與Mitaka手術顯微鏡，推出「3D顯微手術影像解決方案」，將3D影像技術從腹腔內視鏡手術延伸至神經、血管、淋巴等高難度顯微手術，提供超清晰立體視野，協助醫療團隊在複雜手術中完成精準細膩操作。

主刀醫師可透過高畫質4K 3D醫療顯示器，無須依賴傳統手術顯微鏡的接目鏡，即可獲得舒適景深的高解析立體影像，清晰辨識亞毫米級血管與組織，減輕長時間手術負擔，提升精確度與安全性。助手醫師則可透過裸眼3D顯示器，同步觀看與主刀醫師一致的立體視野，讓團隊在觀看3D影像的同時，能順暢執行設備操作或器械傳遞等任務，強化手術過程中的團隊協作與整體效率。

此外，達擎與景韻生技合作「安適鏡3D顯微外科解決方案」，搭載3D顯示器，提供無延遲、色彩精準的沉浸式視野，強化毛髮移植、牙科、皮膚科等顯微外科手術的精準度。同時，與易象國際合作「3D手術遠距教學解決方案」，支援多視角即時傳輸與錄製，有效提升臨床教學效益，縮短精細手術的學習曲線。

達擎亦積極推動3D高解析影像系統的落地與驗證。透過3D影像即時串流的「SurgiEyes機器人手術即時3D解決方案」，已取得TFDA第二級醫療器材許可，並導入多家醫學中心級醫院實際應用，包括中國醫藥大學新竹附設醫院，累計完成數百例大腸直腸及泌尿科達文西手術，顯著提升操作效率與精準度，更提供優質的臨床教學品質。

攜手凌華以智慧邊緣運算 驅動精準醫療

即時影像與AI輔助判讀，正推動智慧醫療邁向新世代，邊緣運算扮演不可或缺的推手。達擎攜手邊緣運算領導廠商凌華科技（6166）及台灣醫療新創公司，整合高階顯示技術、影像串流與邊緣AI，推動高效、低延遲的AI輔助判讀與治療解決方案，透過清晰穩定的即時影像，提升臨床影像判讀精準度。

與浩宇生醫合作的「NaviFUS® 導航型聚焦式超音波系統」，以凌華醫療級邊緣運算平台為核心，結合光學導航與穿顱超音波技術，非侵入性將能量精準聚焦腦內病灶，可暫時開啟血腦屏障，提升藥物遞送與治療效果。未來更將導入AI演算法，整合CT與MR影像，進行頭骨校正與影像融合，快速生成最佳治療路徑，實現智慧化精準導引。

與天影科技合作「拋棄式內視鏡手術影像方案」，採用一次性脊椎內視鏡，有效降低交叉感染風險。系統整合凌華歐盟醫療設備認證的醫療級顯示器與觸控電腦，提供清晰直覺的影像介面，協助醫師精準操作，進一步優化手術流程、提升安全性與效率。

友達亦將智慧醫療的觸角延伸至傳統醫學領域，透過數位化與AI技術，重新定義中醫檢測模式，打造更高效、更科學的醫療體驗。友達耘康持續精進「中醫數位化檢測解決方案」，結合AI技術推出「脈波分析軟體」與「舌象辨識軟體」，展現中醫數位化的創新研發實力。「脈波分析軟體」運用演算法與訊號處理，快速分析脈診「位、數、形、勢、律」等關鍵特徵，並以視覺化數據協助醫師掌握血管彈性與心肺功能等健康指標。「舌象辨識軟體」則透過色彩還原與AI影像辨識，輔助醫師快速標記舌象特徵，有效縮短檢測與評估時間，提升看診效率。

此方案已導入中國醫藥大學中醫學院、台北市立聯合醫院、馬光中醫診所等全台超過10間指標性醫療院所，積極推動智慧中醫的普及與發展。