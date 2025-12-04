台灣筆電ODM市占遭陸企蠶食 華碩高喊2026當印度消費NB一哥

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
品牌大廠華碩。圖／聯合報系資料照片
品牌大廠華碩。圖／聯合報系資料照片

地緣政治效應下，台灣一枝獨秀的NB代工生意也面臨衝擊，Digitimes研究顯示，2026年台灣NB ODM市占率將因紅色供應鏈競爭跌破70%，陸企將接獲美系品牌釋單；品牌NB方面，今年蘋果成長最高，華碩因打入日本教育市場，2026年成成長最佳品牌，印度市場方面，華碩消費NB今年衝上第二，2026年喊出挑戰印度消費筆電第一目標。

受到記憶體缺貨壓力，筆電2026年展望並不樂觀，根據Digitimes分析師張珩分析，2026年產業表現會是未來五年低點，一方面是美日兩國主要教育換機需求已在2025年完成，二方面是記憶體漲價衝擊筆電定價，使價格敏感度高消費者延後換機。

筆電ODM方面，雖台灣代工廠長期主導市場75%占有率，但如今隨地緣政治效應影響，紅色供應鏈崛起，台灣代工比重將首度跌破70%大關，其中聯想拉高聯寶代工比例，華勤首度替美系NB品牌代工，加上新興市場品牌傾向找陸企ODM業者買貼牌機銷售，台灣雙A華碩跟宏碁提高釋單陸廠代工比例，4現象讓台灣NB代工主導性下降。

2025年成長最高的品牌NB業者是蘋果，年增率高達20%，不過2026年，則將屬華碩最樂觀。張珩表示，華碩今年打入日本教育機市場，出貨動能加溫，2026年上半將持續出貨，使華碩2026年市占率提升幅度最明顯。

挾人口紅利優勢，印度2025年第3季度PC銷售量衝上歷史新高，華碩經營當地通路有成，則在通路經營與產品組合優勢下，第3季首度取得季度消費筆電第2名成績，僅次於惠普，華碩也乘勝追擊喊出2026年要拿下印度消費筆電第一的目標。

華碩表示，在印度已有超過320間 ASUS 專賣店與快速商務通路，打造零售生態系，透過針對印度市場推出的多色系機種，完整的覆蓋率，使當地第3季度消費筆電銷量年增7％，高階RTX5000系列筆電更是當地市占第一，華碩也因此設定2026年要擠下惠普奪冠目標。

張珩表示，華碩在北美市場比重僅10%，是目前5大品牌NB業者中非中國製造比例最低的一家，9成製造仍集中中國大陸，以華勤、廣達、和碩、英業達4家代工為主。

華碩 筆電 新興市場

